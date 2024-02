Americana vai receber R$ 2,5 milhões para construção de Centro de Referência do Autista

Espaço será construído em um terreno no Parque Novo Mundo; ideia é oferecer atividades e serviços de educação e saúde

A Prefeitura de Americana irá receber um aporte de R$ 2,5 milhões para a construção de um Centro de Referência do Autista, em um terreno de 7 mil m², na Rua Guarujá, no Parque Novo Mundo.

A verba virá por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Renata Abreu (Podemos), anunciada nesta quarta-feira (21).

Leco (Podemos) disse que a emenda já habilita a administração a começar a etapa inicial das obras – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

O projeto, orçado em R$ 5 milhões, consiste em um espaço especializado no atendimento a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e que disponibilizará atividades educativas e serviços de saúde.

A ideia é alocar no espaço o Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”, vinculado à Secretaria de Educação, para oferecer ensino ao grupo.

Já a Secretaria de Saúde irá avaliar a contratação de profissionais para fazer o acompanhamento dos autistas, como a realização de terapias ocupacionais e consultas psicológicas.

Atualmente, as famílias precisam entrar na Justiça para que a prefeitura encaminhe as pessoas com TEA para clínicas ou Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

O montante será destinado por meio do Governo do Estado e a habilitação deverá acontecer até o fim de março. Depois disso, o município receberá a verba em até 60 dias e poderá abrir uma licitação para iniciar a construção do centro.

Segundo o vereador Leco Soares (Podemos), idealizador do projeto, a emenda conquistada nesta quarta já habilita a administração a começar a primeira etapa das obras no espaço. Posteriormente, a deputada enviará uma nova verba para completar os R$ 5 milhões necessários.

“É preciso ajudar essas pessoas que necessitam desse apoio e que estão tendo muita dificuldade. As famílias estão sofrendo demais, as mães não sabem o que fazer para ter um acompanhamento em seus filhos com TEA”, disse Leco.

Ainda de acordo com o parlamentar, a ideia do centro contou com o apoio de 3 mil pessoas em um abaixo-assinado realizado em um site e entregue à deputada.

Ao LIBERAL, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), lembrou que essa verba foi discutida em setembro do ano passado em visita a Brasília.

“Hoje vemos os frutos sendo colhidos. Tenho certeza que essa clínica-escola fará a diferença na vida de muitas pessoas”, completou.