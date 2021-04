Americana vacinou 95% dos profissionais da educação cadastrados

Americana já vacinou 95% dos profissionais da educação cadastrados com a primeira dose contra o novo coronavírus (Covid-19), segundo informado pela prefeitura nesta quarta-feira (28). A categoria foi incluída no plano de vacinação em todo estado, apenas para profissionais de 47 anos ou mais.

Americana recebeu novas doses na terça-feira – Foto: Carla Brito/Prefeitura de Americana

Segundo a Secretaria de Saúde, até agora foram vacinados 1.789 profissionais da educação com a primeira dose, 95,15% do contingente de 1.880 dos trabalhadores cadastrados no site do Governo do Estado de São Paulo, responsável pela estimativa da quantidade de vacinados da categoria.



A Prefeitura de Americana informou ao LIBERAL que não há previsão para o término da vacinação dos profissionais da educação, “mas é possível que nos próximos dias todos sejam imunizados com a primeira dose”.

Nesta terça-feira (27) foram aplicadas 847 doses da vacina: 212 da primeira dose e 635 da segunda. Americana totaliza 60.728 doses aplicadas, 38.864 da primeira e 21.864 da segunda.



Em comparação com cidades vizinhas, Americana está à frente. Segundo a Prefeitura de Sumaré, já foram vacinados 86% dos cadastrados (1.457 de 1.690, faltando 233 profissionais).

Presidente da Comissão de Acompanhamento da Imunização contra Covid-19 , a vereadora Esther Moraes (PL), informou segunda-feira (26) que, segundo a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, o número de vacinados da categoria era de 942, faltando 328, em um total de 1.270 (74%).