Americana ultrapassa marca de 25 mil pessoas infectadas pela Covid-19

Cerca de 10% da população testou positivo para a doença - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Americana alcançou nesta quarta-feira (21) a marca de 25 mil infectados com novo coronavírus (Covid-19)desde o início da pandemia. Foram registrados 153 novos casos no boletim da Vigilância Epidemiológica, totalizando 25.003 moradores que já tiveram a doença.

Com isso, cerca de 10% da população testou positivo para a doença. O cálculo foi feito com base na estimativa de 242.018 moradores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Contudo, o percentual de quem teve contato com o vírus é ainda maior, entre assintomáticos e pacientes que não fizeram teste.

O total de moradores com o esquema vacinal completo já é maior do que isso. Esta semana, a cidade alcançou 25% dos moradores plenamente imunizados, seja com a segunda dose, seja com a vacina Janssen (que demanda apenas uma dose).

Desse total de casos, 23.429 se recuperaram e 764 faleceram. Foram informados mais cinco óbitos nesta quarta-feira:

Homem, 92 anos, morador do bairro Jardim São Pedro, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de julho;

Homem, 67 anos, morador do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de julho;

Homem, 82 anos, morador do bairro Santa Catarina, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de julho;

Homem, 65 anos, morador do bairro Santa Catarina, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de julho;

Mulher, 50 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 19 de julho.

Ocupação geral de leitos

Os quatro hospitais, incluindo rede privada e o Hospital Municipal, registram 106 pessoas internadas em leitos Covid, dos quais 59 estão com respiradores.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 66,67% para leitos com respiradores (de 30 no total, 20 ocupados) e 65,72% sem respiradores (de 35 no total, 23 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e 56,25% sem respiradores (de 16 no total, 9 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 12 no total, 12 ocupados) e de 50,00% sem respiradores (de 14 no total, 7 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 77,78%% para leitos com respiradores (de 18 no total, 14 ocupados) e de 44,45% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 8 ocupados).