Americana suspende agenda da vacina para profissionais de saúde a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira (25), Americana suspenderá o agendamento da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para os profissionais de saúde.

O motivo, segundo a Secretaria de Saúde de Americana, é que o município já ultrapassou a meta estabelecida e não tem recebido mais lotes exclusivos da vacina para esse público-alvo.

Apesar da suspensão, os profissionais que ainda não receberam a primeira dose poderão ser vacinados por meio de doses excedentes.

Para isso, eles devem aguardar a faixa etária correspondente ou deixar o nome e telefone em alguma unidade básica de saúde, para a “xepa da vacina”. No momento, Americana segue com a “xepa” aberta para pessoas a partir de 40 anos.

A Vigilância lembra, no entanto, que a “xepa” não é agendamento ou reserva de dose, mas um cadastro de segurança em que a unidade vai convocando os interessados conforme os critérios referentes a cada fabricante das vacinas.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a última remessa de doses destinadas a o grupo de profissionais de saúde foi recebida no dia 4 de maio, com um volume de 1.070 unidades.

O público estimado dessa categoria no município era de 5.500 pessoas, mas até o dia 23 de junho a Vigilância havia contabilizado 10.414 profissionais de saúde vacinados.

Em 2020, na campanha contra a gripe, foram vacinados 7.500 profissionais, portanto, considerando os vacinados até agora, Americana já atingiu 139% do equivalente da cobertura estimada, o que justifica a suspensão do agendamento.