Americana prevê incentivos fiscais para atrair empresas de tecnologia

Um programa lançado pela Prefeitura de Americana nesta quarta prevê incentivos fiscais que favoreçam a instalação de empresas de tecnologia na cidade. O Executivo divulgou o projeto, denominado i9 Americana, em evento que quase lotou o Teatro Municipal Lulu Benencase.

A proposta, no entanto, ainda passará por votação na câmara, que recebeu o texto também nesta quarta. Segundo a propositura, empresas do setor teriam uma redução de 3% para 2% – piso constitucional – na alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza).

Prefeito de Americana, Chico Sardelli, durante evento de lançamento do projeto – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Também há benefícios previstos para empresas que invistam nas chamadas startups. Elas também poderão requerer alíquota de 2% do ISSQN, bem como isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e de taxas municipais.

A administração também ficaria autorizada a promover espaços destinados à instalação e funcionamento de startups e a realizar parcerias com instituições de ensino para cursos em áreas estratégicas.

“É uma lei para abraçar três parâmetros de empresas, as de tecnologia, as startups e os investidores que, mesmo que não sejam da área de tecnologia, investem em tecnologia”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O programa foi desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Fazenda e de Negócios Jurídicos, em parceria com as demais pastas do Executivo.

“As empresas, principalmente as startups, no início da vida, estão em busca de vantagens, e ficamos muito atentos a isso no processo de desenvolvimento do i9 Americana. Instaladas aqui, essas empresas trarão aumento de arrecadação, o que melhora a qualidade de vida de nossa população”, declarou Rafael.

Lançamento de projeto para atrair empresas ocorreu no Teatro Municipal de Americana – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

A cerimônia contou com a presença do prefeito Chico Sardelli (PV), de secretários, vereadores e representantes de entidades comerciais e instituições de ensino, entre outras autoridades.

Uma ausência foi a do vice Odir Demarchi (PL), que está com dengue. “Ontem [terça] à noite eu passei meio mal, com muita dor no corpo”, contou o vice, que disse ter melhorado nesta quarta-feira.