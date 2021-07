Americana confirma mais dez mortes causadas pelo novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou mais dez mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (5). Os óbitos foram registrados entre 29 de maio e 4 de julho. Do total de vítimas, oito tinham menos de 60 anos:

Mulher, 66 anos, moradora do bairro Vale das Nogueiras, portadora de hipertensão arterial, que estava internada em hospital particular de Campinas e faleceu no dia 29 de maio;

Homem, 64 anos, morador do bairro Santo Antônio, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 2 de junho;

Homem, 49 anos, morador do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital público de Sumaré e faleceu no dia 4 de junho;

Mulher, 50 anos, moradora do bairro São Roque, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de junho;

Homem, 46 anos, morador do bairro Jardim Boa Vista, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 1º de julho;

Homem, 41 anos, morador do bairro Vila Belvedere, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 1º de julho;

Homem, 59 anos, morador do bairro Parque das Nações, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 2 de julho;

Mulher, 58 anos, moradora do bairro Morada do Sol, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 2 de julho;

Homem, 49 anos, morador do bairro Jardim Santana, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 3 de julho;

Mulher, 53 anos, moradora do bairro São Manoel, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 4 de julho.

Foram registrados ainda mais 180 casos confirmados. Com essas atualizações, Americana contabiliza 23.369 infectados, dos quais 21.930 estão recuperados, 47 estão internados, 678 estão em casa e 714 faleceram.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ocupação de leitos

Nesta segunda-feira (5), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 89,87% de leitos com respiradores (de 79 no total, 71 estão ocupados) e de 84,70% de leitos sem respiradores (de 85 no total, 72 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 73,33% para leitos com respiradores (de 30 no total, 22 ocupados) e 82,85% sem respiradores (de 35 no total, 29 ocupados).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e 56,25% sem respiradores (de 16 no total, 9 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 15 no total, 15 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 20 no total, 20 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 19 no total, 19 ocupados).