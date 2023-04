Americana confirma caso de raiva em cadela encontrada na Cidade Jardim

Foi a primeira ocorrência registrada em cachorro desde quando se iniciaram as ações de controle de zoonoses; animal morreu no dia 5 de abril

A Secretaria de Saúde de Americana confirmou nesta quinta-feira um caso de raiva animal em uma cadela identificada na Rua das Magnólias, no bairro Cidade Jardim. A doença foi constatada por meio de exame realizado pelo Instituto Pasteur, de São Paulo. Trata-se da primeira ocorrência registrada em cachorro desde quando se iniciaram as ações voltadas ao controle de zoonoses no município.

Ela tinha sido resgatada pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) em 27 de março e morreu no dia 5 de abril, quando o setor enviou material ao laboratório, para análise.

Imagem foi divulgada para facilitar a identificação pelas pessoas que possivelmente tiveram contato direto com ela – Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde alerta as pessoas que tiveram contato com esse animal para que busquem tratamento profilático contra a raiva. Para isso, elas devem procurar uma das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de referência ao tratamento, que são as dos bairros Vila Mathiensen, Parque Gramado, Praia Azul, Cariobinha e Antônio Zanaga.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar do risco, a secretaria esclarece que não há motivo para pânico, pois a profilaxia em relação à doença existe e está disponível nas respectivas unidades de saúde. Basta as pessoas procurarem o serviço e se informarem sobre o caso.

O CCZ disponibilizou as imagens da cadela, para facilitar a identificação pelas pessoas que possivelmente tiveram contato direto com ela. O animal não tinha domicílio e já estava doente no momento do resgate.

Vacinação

O CCZ informou que, atualmente, o Estado de São Paulo não realiza vacinação em cães e gatos por meio de campanha anual. Porém, por se tratar de um caso confirmado, o setor aguarda a confirmação da Secretaria Estadual de Saúde para eventual bloqueio vacinal no entorno do local onde o animal foi localizado.

No entanto, a vacina antirrábica encontra-se disponível no CCZ, e os proprietários podem recorrer ao órgão municipal para vacinar seus animais. Nesse caso, basta ligar e deixar o nome para o agendamento, que é realizado durante a semana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Os moradores podem ligar e fazer um cadastro para vacinar seus animais. Sempre que atingimos um total de 25 animais cadastrados, nós entramos em contato com os proprietários para que eles tragam seus animais para receber a vacina”, disse a médica veterinária Aneli Marques Neves Conceição, responsável técnica do CCZ.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Saúde pede para que o morador entre em contato com o CCZ, pelo telefone (19) 3467-2344 ou (19) 3467-1187), ou ainda com a Vigilância Epidemiológica, pelo (19) 3461-3338.

Casos de raiva animal em Americana: