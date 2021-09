Americana chega a 50% população com vacinação completa

Prefeitura previa vacinar metade dos adultos com a 2ª dose até o fim de setembro – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Americana chegará nesta quinta-feira (9) a 50% da população com a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) completa.

Segundo balanço da prefeitura, até a noite desta quarta-feira (8), já foram aplicadas 285.047 doses em Americana, sendo 181.747 da primeira dose, 97.148 da segunda, 6.067 de dose única e 85 da terceira dose.

Levando em conta população de maiores de 12 anos (os vacináveis), de 206.444 habitantes, Americana já tem 88,03% da população vacinada com ao menos uma dose, e 49,99% completamente imunizada com as duas doses ou dose única.

Os números não levam em conta ainda a aplicação da terceira dose, que começou a ser liberada para os primeiros idosos nesta semana.

Americana também iniciou nesta quarta-feira (8) a aplicação da vacina nos adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades.

Três semanas atrás, ainda antes da vacinação dos adolescentes ter início, a Prefeitura de Americana estimou, a pedido do LIBERAL, que teria 50% da população adulta vacinada com a segunda dose ainda no mês de setembro.

Na época, em 18 de agosto, quando adolescentes com comorbidades passaram a receber a vacina na cidade, a cobertura da imunização completa em maiores de 18 anos era de 39,91%. De lá para cá, foram aplicadas mais de 40 mil doses.

Com o início da imunização de adolescentes com comorbidades e depois sem, o Governo do Estado enviou remessas de vacinas destinadas ao grupo para Americana avançar na campanha.

Há duas semanas, o Estado de São Paulo também fez campanha e reforçou a distribuição de lotes de doses específicas para a aplicação da segunda dose, levando em conta o alto número de moradores pendentes ou faltosos de completar o esquema vacinal em todo o estado: 1,27 milhão.

Americana tem feito busca ativa por telefone para localizar os moradores.

O mês de agosto teve a menor mortalidade pelo novo coronavírus desde o início do ano em Americana, com 30 vítimas fatais da doença.

Os índices da pandemia do coronavírus têm apresentado redução desde julho, creditado por especialistas ao avanço na vacinação. A tendência se acentuou no mês passado.