Americana apresenta menor número de furtos de veículos para maio desde 2013

SSP aponta 76 veículos furtados em Americana em maio desde ano

Americana registrou o menor número de furtos de veículos para maio, desde 2013, segundo estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Foram 76 casos neste ano e 69 no cenário anterior. O levantamento feito pelo LIBERAL desconsidera 2020 e 2021, auge da pandemia de Covid-19, quando menos carros circularam pelas ruas.

O comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Willians de Cerqueira Leite Martins relatou que a PM tem desenvolvido operações como a “Visibilidade” e “Sufoco”, além de cumprimentos de mandados de prisão em conjunto com 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Forças Táticas, e a destinação de policiamento de acordo com as regiões onde a estatísticas determinam.

“Importante salientar que aplicamos o Degeo (Diagnóstico Evolutivo Geoponderado), que é a uma metodologia de redução criminal que estimula apreender arma e prender criminosos e tem o objetivo de reduzir os crimes contra o patrimônio”, disse Cerqueira.

Segundo o tenente-coronel Adriano Daniel, que comanda o 19° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior) de Americana, os policiais têm realizado ações integradas com a Gama (Guarda Municipal de Americana).

“Harmonizamos as viaturas com a guarda para distribuí-las de maneira uniforme. “Também estreitamos os laços com a Polícia Civil e Polícia Científica, e recentemente participamos de uma palestra para orientar na coleta de provas que ajudem nos esclarecimentos de crimes”, relatou.

A Gama informou que o novo modelo de policiamento também contribuiu para a queda dos furtos de veículos, pois além das atividades em apoio à PM, ampliou a atuação das equipes de Romu (Ronda Ostensiva Municipal) que passaram de 12 para 24 horas por dia, dobrando o efetivo.

A corporação ainda reforça os mapeamentos dos pontos mais críticos da cidade, bem como as realizações de operações em dias e horários alternados.

Com relação aos homicídios, por exemplo, no mesmo período do levantamento, entre 2013 e 2022, nos meses de maio, o crime tem variado entre um e dois casos.

Santa Bárbara registra alta de 80% nos furtos

Os casos de furtos registrados de janeiro a maio deste ano aumentaram na maioria das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), com destaque para Santa Bárbara d’Oeste, que teve 561 ocorrências em 2022, alta de 80% em relação ao mesmo período do ano passado, com 311.

Em Nova Odessa houve elevação de 43% (191 casos em 2022 contra 133 no ano anterior), e Sumaré alta de 52% (1.052 em 2022 ante 689 de 2021). Por sua vez, Hortolândia apresentou diminuição de 12% (523 em 2022 e 599 em 2021). Nos casos de homicídios, Santa Bárbara registrou a maior queda percentual, com 50% (2 em 2022 contra 4 no ano anterior), seguida de Sumaré, com diminuição de 42% – 8 casos este ano e 14 em 2021.

Esse tipo de ocorrência subiu 75% em Americana (7 em 2022 ante 4 do ano anterior), e 30% em Hortolândia, com 13 casos este ano e 10 em 2021. Nova Odessa manteve o mesmo número, com apenas um caso de janeiro a maio em ambos os anos.