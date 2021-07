Americana inicia vacinação de maiores de 30 anos neste sábado

Agenda já está aberta para moradores de 30 anos ou mais; campanha começa sábado – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana abriu o agendamento para a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) de pessoas de 30 anos ou mais, que terá início neste sábado (17), com seis polos de vacinação.

O agendamento deve ser feito no site da prefeitura, clicando aqui. A xepa da vacina está estendida para moradores de 25 anos ou mais.

Agendamento também está aberto para segunda dose da CoronaVac/Butantan, para 800 pessoas.

Mais imunizantes da segunda dose da CoronaVac devem ser entregues para continuar a completar a imunização na cidade. Neste sábado (17) será aberta nova agenda para a continuação da campanha na segunda-feira (19).

Com a chegada de novo lote com 14.700 doses, o maior número de vacinas desde o início da pandemia do coronavírus, mais uma vez, o município antecipa o calendário estadual outra vez.

O Governo do Estado prevê o início da imunização da faixa etária de 30 a 34 anos para segunda-feira (19).

Americana recebeu no meio da semana 11.630 doses e começou a vacinar moradores de 34 anos desde quinta-feira (15).

Além do novo grupo, a campanha segue para os outros públicos inseridos anteriormente dentre os grupos prioritários.

No primeiro dia da nova idade, Americana aplicou 2.708 doses. Até o fim da tarde desta quinta-feira (15), já foram aplicadas 166.754 doses pela prefeitura no município, sendo 122.046 da primeira dose, 38.753 com a segunda dose e 5.955 com a dose única.

Levando em conta população de 187.230 habitantes dentre pessoas de 18 anos ou mais, 65,18% já recebeu ao menos uma dose e 23,87% já completou a imunização.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia também recebeu novo lote e anunciou a vacinação de pessoas de 29 anos ou mais.