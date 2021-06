Americana anuncia agendamento para vacinação de professores e pessoas com 59 anos

No sábado, serão oferecidas 1,2 mil doses para professores de 18 a 44 anos, e 1,2 mil para pessoas com 59 anos

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou agendamento para vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) no sábado (12) para dois grupos. Poderão marcar um horário para se vacinar os professores de 18 a 44 anos, e também as pessoas com 59 anos. O agendamento deve ser realizado pelo site da prefeitura. Inicialmente, foi informada a abertura da agenda, mas a prefeitura esclareceu que isso ainda não ocorreu por problemas técnicos.

Quatro postos de saúde estarão abertos no sábado das 8h às 16h para aplicação das doses. Para os professores, serão disponibilizadas 600 doses da vacina Pfizer na unidade do Jardim São Paulo e mais 600 na unidade do Jardim Brasil. Esses profissionais devem apresentar no ato da vacinação o QR code emitido pelo sistema VacineJá Educação, um documento com foto e CPF e um holerite que comprove o vínculo empregatício na cidade.

Para as pessoas com 59 anos, serão disponibilizadas 600 doses da vacina Astrazeneca na unidade do São Vito e mais 600 na unidade da Vila Gallo. É necessário levar um documento com foto e CPF e um comprovante de endereço.

Vacinômetro

Americana aplicou 99.422 vacinas contra o coronavírus, das quais 66.498 são de primeira dose e 32.924 de segunda. Os dados se referem ao último balanço e foram atualizados na quarta-feira.