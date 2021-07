Acidente na Avenida Nossa Senhora de Fátima deixa dois feridos

Um acidente ocorrido na noite deste domingo na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, deixou duas pessoas feridas. Os condutores dos veículos foram encaminhados à hospitais do município.

Com a batida, carro tombou na faixa de rolamento – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com registro da Gama (Guarda Municipal de Americana), o condutor de um Focus dirigia pela avenida, no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle do veículo e atingiu o Polo que, na sequência, bateu em uma moto que passava pelo local.

Com o impacto, o Focus tombou sobre a faixa de rolamento e o motorista ficou preso nas ferragens.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ajudar no resgate do motorista. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com escoriações e uma lesão no ombro.

O motorista da moto também foi encaminhado ao Hospital São Lucas, enquanto o condutor do Polo não precisou de atendimento médico.

A perícia técnica foi acionada no local e encontrou diversas latas de cerveja já consumidas no interior do veículo Focus. O carro foi recolhido Pátio Municipal e os fatos foram apresentados na Delegacia de Americana.

Nota da edição: reportagem atualizada às 10h35 para correção de informação. Ao contrário do que foi publicado anteriormente, duas pessoas ficaram feridas no acidente e não três.