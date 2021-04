Ação social distribui quatro toneladas de alimentos na favela Zincão

Mais de 200 cestas básicas foram distribuídas pelo Projeto Dividir e Multiplicar na manhã deste sábado (3), na favela Zincão, em Americana.

Foram quatro toneladas de alimentos e cerca de mil ovos de chocolate doados para famílias da comunidade, que vivem situação ainda mais complicada durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ação beneficente ocorreu na manhã deste sábado no Zincão – Foto: Divulgação

A entrega aconteceu entre 9 e 11 horas deste sábado, de acordo com o responsável pela iniciativa, o produtor de eventos Allan Ribeiro.

“Quem ganha é a gente, não são eles. Fico muito contente em contribuir com mais uma Páscoa. Ano passado a gente fez também. Está chegando para gente mais dez toneladas durante as próximas duas semanas, para a gente seguir nas comunidades”, disse em entrevista ao LIBERAL.

O Projeto Dividir e Multiplicar foi criado há cerca de nove anos em Americana e tem o trabalho voltado para ajudar as entidades assistenciais da cidade e da região. Ele é apadrinhado pelo jogador de futebol Oscar, de Americana, que defende o Shanghai SIPG, da China.

Segundo Allan, foram mais de 120 toneladas e mais de 12 mil famílias auxiliadas no projeto até o momento. “É satisfação demais, eu me sinto no dever de cidadão de contribuir com a sociedade, com Americana. Tenho que usar da minha influência, amigos conhecidos, jogadores, artistas, para gente dividir e multiplicar”, acrescenta.

O organizador diz ainda que o projeto está aberto a qualquer tipo de ajuda para ampliar sua atuação na cidade e na região. Para entrar em contato com a iniciativa, basta acessar o perfil no instagram.