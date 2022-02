Bolsonaro diz que notícias sobre Amazônia chegam distorcidas ao exterior

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer para líderes internacionais que as notícias sobre a alta no desmatamento da Amazônia em seu governo são “distorcidas”. Em Budapeste, ele afirmou ao lado do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que o Brasil se preocupa com o reflorestamento. “O que não vejo em países da Europa”, destacou.

As conversas sobre Amazônia, segundo Bolsonaro, se deram no encontro com o presidente da Hungria, János Áder. “Ele focou muito mais na questão ambiental. Eu tive oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Muitas vezes as informações sobre essa região chegam fora do Brasil bastante distorcidas, como se fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe”, afirmou o presidente brasileiro.

Bolsonaro ainda voltou a acenar para uma falsa relação entre sua chegada à Rússia e a retirada de parte das tropas comandadas por Moscou da fronteira com a Ucrânia. “Coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou, e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendemos, sendo coincidência ou não, ser um gesto de que a guerra não interessa a ninguém”, disse Bolsonaro.