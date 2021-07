Quatro em cada dez cidades paulistas não registraram morte por Covid na última semana

Melhora nos índices só deve se refletir na flexibilização das restrições no próximo mês

Na última semana, 288 cidades de São Paulo não registraram óbito por Covid-19. O dado foi divulgado pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 21.

“A vacinação, além de diminuir as internações, também está reduzindo o número de mortes em São Paulo”, afirmou Garcia. Os dados referem-se ao período entre 14 e 21 de julho. Até a manhã desta quarta, 24.053.468 pessoas tinham recebido a primeira dose da vacina no Estado e outras 8.649.430 estavam completamente imunizadas.

Além disso, o número de internações dos últimos sete dias é o menor do ano. Em média, 1.403 pessoas foram admitidas em leitos de UTI do Estado entre os dias 15 e 21 de julho. Apesar da queda, o total de internados ainda é alto e 6.920 pessoas estão em terapia intensiva em São Paulo. Até 26 de fevereiro, antes da segunda onda, o número era mais baixo.

A melhora nos índices só deve se refletir na flexibilização das restrições no próximo mês. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, afirmou que as medidas permanecerão as mesmas até o fim de julho, mas que o Estado divulgará novos protocolos para o mês de agosto na semana que vem.

São Paulo registrou 483 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. No mesmo período, o número de novas infecções foi de 18.435. Ao todo, 3.947.574 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Estado e 135.973 morreram de Covid.