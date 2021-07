Ministério da Saúde diz que vacinas da Janssen congeladas são seguras

Governo do DF informou que 40,1 mil doses da Janssen recebidas no sábado chegaram congeladas

O Ministério da Saúde informou, na noite deste sábado, 3, que as vacinas da Janssen que chegaram congeladas ao Distrito Federal não estragaram, são seguras e podem ser usadas normalmente.

Mais cedo, o governo do DF informou que 40,1 mil doses da Janssen recebidas nesta manhã chegaram congeladas, fora da temperatura adequada de armazenamento, de 2º C. A constatação levou as autoridades sanitárias regionais a colocarem o lote em quarentena, indisponível para uso.

O ministério, porém, em nota, frisou que o governo regional reportou apenas 2.880 doses fora da temperatura adequada.

O carregamento foi vistoriado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). A conclusão foi a de que a temperatura não influenciou a qualidade dos imunizantes.

Das que estão incluídas no Programa Nacional de Imunização para o enfrentamento à Covid-19, a vacina da Janssen é a única que requer aplicação de apenas uma dose.

Procurado sobre quando e como aplicará as doses vistoriadas e sobre o porquê de ter informado inicialmente que todo o carregamento da Janssen estava congelado, o governo do DF ainda não se manifestou.

A gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB) vem sendo criticada por especialistas por causa do ritmo lento de vacinação. Neste sábado (3), foi aberto o agendamento de vacinação para pessoas a partir de 44 anos.