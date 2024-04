Vitrine: Lançamento do Terrá Gastronomia

No mês passado foi lançado o Terrá Gastronomia, que oferecerá serviço de catering para os mais variados eventos

Um dos grupos mais fortes do interior de São Paulo quando o assunto é realização de eventos é o Grupo Terrá, detentor do Espaço Terrá, Fazenda Querência, Palacete Monte Alegre e agora da Casa Lucca, além da parceria com a Fazenda Quilombo.

Consolidando ainda mais seu nome e expandindo seus negócios, no mês passado foi lançado o Terrá Gastronomia, que oferecerá serviço de catering para os mais variados eventos.

Para apresentar a novidade, foi convidado um grupo seleto de profissionais ligados ao mercado de festas. Além disso, o encontro também marcou a inauguração oficial da Casa Lucca, um espaço incrível, que comporta eventos para até 60 convidados.

Durante uma tarde toda e no decorrer da noite, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer o novo serviço, que, com dedicação e paixão, leva a gastronomia para qualquer lugar que o cliente desejar.

“Nosso objetivo é proporcionar excelência em apresentações, cardápios e serviços, especialmente para casamentos e outros eventos especiais, tornando cada ocasião memorável e saborosa”, declarou o grupo para o LIBERAL, que também esteve entre os convidados.

Durante o evento, o Grupo Terrá aproveitou para lançar algumas iguarias maravilhosas, que com certeza transcenderam os limites do paladar. O grande destaque da tarde foi a presença da influenciadora e especialista em casamentos Constance Zahn, que abrilhantou o evento com sua presença, enriquecendo ainda mais a experiência dos presentes, entre eles muitos profissionais de Americana. Confira!

