Uma caixa de memórias

A cada criança que chega ao palco do “The Voice Kids”, Thalita Rebouças faz uma viagem no tempo. Autora conhecida do universo infantojuvenil, a repórter do “talent show” soube, ainda na infância, que sua trajetória profissional estaria atrelada ao mundo das letras e das palavras. Porém, ao contrário dos candidatos da competição musical da Globo e do Gloob, Thalita demorou 15 anos até se encontrar em definitivo no sonho de ser escritora. Antes de entrar para o mercado editorial, ela fez dois anos de faculdade de Direito e, logo depois, trocou pelo Jornalismo.

Desde 2017, Thalita participa da versão infantil do programa e, este ano, também integrou o elenco do “The Voice+” – Foto: Divulgação

“Com 10 anos, eu já escrevia, ilustrava e grampeava meus livros. Naquela época, eu imaginava se teria um livro com meu nome na capa algum dia. Em Jornalismo, eu percebi que não poderia inventar histórias. Com 25 anos, lancei meu primeiro livro. Demorei 15 anos para realizar esse sonho, ter essa coragem. Hoje, eu vejo essas crianças tão novas indo atrás de seus sonhos. Sou privilegiada de acompanhar esse processo de perto”, afirma.

Thalita já é figura antiga na equipe do formato “The Voice”. Desde 2017, ela participa da versão infantil do programa e, este ano, também integrou o elenco do “The Voice+”. Ao lado de Márcio Garcia, ela é responsável pelas entrevistas com os candidatos e seus responsáveis. “É muito legal fazer parte desse projeto incrível. Essas crianças nunca vão esquecer essa experiência e nem a gente. Vamos estar sempre na memória deles. Estamos todos trabalhando juntos há muito tempo, mas sinto que essa temporada tem um brilho especial. Essa conexão entre os técnicos e os apresentadores é um resultado do bom trabalho do Creso (Eduardo Macedo, diretor). Ele é nosso grande maestro”, elogia.

Por conta dos protocolos de segurança no combate à Covid-19, cada candidato só pode ser acompanhado por um membro de sua família, mas um “link” da apresentação é disponibilizado para que o restante dos familiares não perca nenhum detalhe de casa. A partir de uma chamada de vídeo, Thalita tem um contato ainda maior com as famílias dos participantes.

“Nesse monitor, eu vejo pai, mãe, tio, irmão, amigo, vizinho… Então, fico dividida. Não sei se olho para a apresentação ou para as reações das famílias. Fico muito emocionada com a reação deles. Inclusive, eu só choro nesse programa. Meu principal aprendizado no ‘The Voice Kids’ é chorar (risos)”, ressalta.

Apesar de estar cada vez mais envolvida com a televisão, Thalita segue bastante ativa com sua carreira literária. Com mais 20 livros lançados e mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos, ela usa sua experiência no “The Voice Kids” como fonte de inspiração. A história de cada candidato é conteúdo para novos personagens de Thalita.

“Observação é algo básico do meu trabalho. Sou muito inspirada ao longo das temporadas. Meu trabalho é feito para família, não é? Escrevo livros e filmes para família. Então, nada melhor que um programa para a família me inspirar também. As emoções das crianças são um grande ensinamento. Eles valorizam muito a trajetória e não só o resultado”, defende.