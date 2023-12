Vida nova

Minha Vida com a Família Walter – Foto:

Baseada no livro de Ali Novak, a série “Minha Vida Com a Família Walter” tem a história centrada em Jackie, uma adolescente de 15 anos que viveu toda sua vida em Nova Iorque e sempre procurou ser a jovem perfeita. Tudo muda, porém, quando os pais de Jackie morrem em um trágico acidente e ela se vê obrigada a se mudar para outro canto do país. A personagem passa, então, a viver com uma família tutora em um ambiente rural e com novas pessoas – e garotos – para conhecer. Aos poucos, Jackie vai se adaptando à nova realidade, com vários desafios para superar. No elenco, Nikki Rodriguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry e Johnny Link, entre outros. Netflix – dom – 24

Qualquer custo

The Bad Guy – Foto:

A série “O Vilão”, novidade do Prime Video, tem a premissa de resgatar a máfia italiana de uma forma diferente para a televisão. Ao longo dos anos, o gênero tornou-se um dos mais batidos da indústria. Contudo, a nova produção da Amazon Studios promete subverter as experiências anteriores ao retratar as forças que lutam contra o crime organizado italiano. Além disso, mostra de que forma a máfia é retratada nos programas de televisão da Itália. Na produção, Luigi Lo Cascio interpreta Nino Scotellaro, um ex-promotor preso por falsas acusações de conluio com a máfia. A verdade é que, revoltado com a injustiça, Nino cruza todas as linhas morais para se vingar das acusações forjadas de parceria com a Cosa Nostra, tradicional grupo da máfia italiana. Neste movimento, “O Vilão” subverte a ideia de bom e mau que outras produções costumam fazer ao retratar a máfia. Prime Video – seg – 25

Colisão de mundos

Dragons of Wonderhatch – Foto:

Com produção da Disney Company, acaba de chegar ao Star+ o anime híbrido original “Dragons of Wonderhatch”. No formato, as sequências em “live-action” mostram o mundo contemporâneo, enquanto os segmentos de anime retratam outro mundo, habitado por dragões. A história segue Nagi, uma colegial que vive no mundo real, e Thyme, um menino que vive em um mundo de “Dragon Riders”, que formam laços estreitos com as criaturas míticas. Kentarou Hagiwara é o diretor do projeto, que está em desenvolvimento há cinco anos, enquanto Takashi Otsuka é o responsável pela parte animada da produção. Star+ – ter – 26

Quase vida

Depois de um bom tempo de aguardo, os fãs do clássico anime “Yu Yu Hakusho” já podem conferir o aguardado “live-action” produzido pela Netflix. A série revisita todos os personagens do mangá e anime criado por Yoshihiro Togashi, que surgiu pela primeira vez na revista Weekly Shonen Jump de 1990 a 1994. Já o anime foi transmitido entre 1992 e 1995, fazendo sucesso no Brasil. Misturando ação, aventura, drama e elementos sobrenaturais, “Yu Yu Hakusho” gira em torno de Yusuke Urameshi, um adolescente delinquente que, inesperadamente, morre ao salvar uma criança de ser atropelada por um carro. No entanto, suas ações vão contra o que estava destinado a acontecer e, como resultado, nem o céu nem o inferno estavam preparados para recebê-lo. Netflix – qua – 27

Força dela

Já disponível no Prime Video, o filme “Golda – A Mulher de Uma Nação” é um recorte histórico e político sob a perspectiva de Golda Meir, a primeira mulher a ocupar o posto de primeira-ministra de Israel. A trama narra decisões de alto risco que ela teve que tomar ao longo da vida. Diplomata experiente, Golda mostrou forte liderança durante a Guerra do Yom Kippur entre Israel e uma coalizão de países árabes, em outubro de 1973. Naquele ano, o Egito e a Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel, durante o feriado judaico de Yom Kippur, ameaçando dominar o país. Israel lançou uma contraofensiva massiva antes que um cessar-fogo fosse estabelecido. A produção é estrelada pela vencedora do Oscar Helen Mirren e conta com Liev Schreiber e Camille Cottin no elenco. Prime Video – qui – 28

Dentes afiados

Meu Cunhado é um Vampiro – Foto:

A Netflix lança “Meu Cunhado é um Vampiro”, nova produção original da plataforma de streaming estrelada por Leandro Hassum. Dirigido por Alê McHaddo, o filme nacional conta com o roteiro de Paulo Cursino e conta a história de Fernandinho, vivido por Hassum, um pai de família e ex-jogador de futebol que é surpreendido com a visita de Gregório, seu cunhado inconveniente interpretado por Rômulo Arantes Neto. Logo, Fernandinho descobre que o irmão de sua esposa é literalmente um vampiro. O elenco ainda conta com Monique Alfradique, Mel Maia e Edson Celulari. Netflix – sex – 29