Primeiro destaque como protagonista

A trama de “Malhação – Sonhos” foi ao ar há pouco mais de cinco anos. Ainda assim, Bruna Hamú valoriza bastante a importância da trama adolescente em sua trajetória na tevê. O folhetim assinado por Rosane Svartman e Paulo Halm marcou sua estreia como protagonista de um enredo diante das câmeras.

Antes da produção, ela tinha apenas uma tímida experiência no horário das sete, quando integrou o elenco de “Sangue Bom”. “Esse projeto até hoje reverbera na minha vida. Foi a realização de um sonho e abriu muitas portas para mim. Depois de ‘Malhação’, eu fiz filmes, musical e outros projetos dentro da emissora. Tive um aprendizado enorme sobre a máquina da tevê ao longo do tempo da novela”, valoriza Bruna, que voltou ao ar na pele da romântica Bianca.

Na história, Bianca sonha em ser uma grande atriz e estudar na Ribalta, para o desgosto do pai Gael, papel de Eriberto Leão. Com seu jeito doce, sempre consegue o que quer, e isso causa irritação na sua irmã Karina, de Isabella Santoni. Ela é apaixonada por Duca, vivido por Arthur Aguiar, mas precisa lidar com a paixão platônica da irmã pelo amado. “‘Malhação – Sonhos’ fala sobre nunca deixar de acreditar e ter fé no que se está fazendo. Mesmo quando parece que as coisas estão desmoronando, é aquilo que vai te impulsionar, te transformar internamente e dar novos caminhos para chegar ao desejado. Acho ótimo essa história retornar nesse momento tão difícil de pandemia”, afirma.

“Malhação” foi responsável pelos primeiros passos sólidos de Bruna na tevê. Porém, ao mesmo tempo em que desbravava o vídeo, a atriz tinha um gostinho do universo teatral. Através da personagem Bianca, ela mergulhou no universo do teatro ao longo das fictícias aulas da escola de artes Ribalta.

“Foi um trabalho impactante. Até aquele momento, eu ainda não tinha feito teatro. Então, através da Bianca, eu pude experimentar a sensação de subir em um palco. A gente abordava o teatro de uma forma muito lúdica e especial. Era um trabalho que unia dois aspectos muito bons”, aponta Bianca, que lembra bastante do período de pré-produção da novela.

“A gente acreditava muito no que estávamos construindo. A direção sempre demonstrava ter muita fé na gente. Este trabalho me transformou pessoalmente e como atriz. A gente sabia que era feliz e que portas seriam abertas a partir dali”, completa.

MATERNIDADE

Aos 30 anos, Bruna está longe do vídeo desde o fim de “A Dona do Pedaço”, em que viveu a inocente Joana. Atualmente, a atriz curte a maternidade ao lado do filho Júlio, de três anos e oito meses. A maternidade, inclusive, era um desejo antigo de Bruna.

“Meu grande sonho sempre foi ser mãe e hoje tenho meu filho. Desde lá, foram muitos desejos concretizados. O Júlio ainda é muito pequeno, mas, no futuro, quero que ele veja meu trabalho em ‘Malhação’. Vou fazer questão de mostrar. Foi algo muito especial”, planeja.