Nem tão má assim

Agatha Moreira tinha diversas expectativas quando deu início aos trabalhos de “Terra e Paixão”. A atriz, que vive a mimada Graça, sabia que tinha nas mãos uma personagem com muitas nuances de personalidade e caráter. Ainda assim, a atriz tem visto uma repercussão diferente em relação a seu trabalho diante das câmeras. “Em um primeiro momento, a Graça é uma personagem com muitas falhas no caráter, mas tem uma série de questões internas que a humanizam. Ela virou aquela vilã que a gente ama odiar. A nossa querida vilã (risos). Não vejo as ações dela como atos de maldade puro e simples. E acho isso ótimo porque a construção fica bem mais complexa e rica”, aponta.

Na história das nove, Graça faz de tudo para entrar na família La Selva. Inicialmente, era noiva de Daniel, papel de Johnny Massaro. Mas com a morte do advogado, ela acaba direcionando suas garras para Caio, de Cauã Reymond. Sofisticada, ela sonha com festas elegantes e viagens. “O problema é que a Graça é condicionada a seguir um caminho. Desde novinha, ela foi ensinada a correr atrás de um bom casamento, um marido perfeito. Ela tem esse fardo de salvar a família da miséria”, aponta.

A trama de “Terra e Paixão” marca seu quarto encontro com o texto de Walcyr Carrasco. Como está sendo reeditar essa parceria mais uma vez diante do vídeo?

Eu venho fazendo uma boa sequência de vilãs do Walcyr (risos). Mas estou muito feliz de participar de “Terra e Paixão”. Gosto muito do texto do Walcyr e acho que vou me habituando cada vez mais. Esse projeto tem uma qualidade incrível. Estou ao lado de uma equipe impressionante e de colegas de elenco maravilhosos. A Graça já passou por muitas questões na história. Não há qualquer monotonia na trama.

A Graça tem uma trajetória de altos e baixos ao longo dos capítulos. Você ainda consegue enxergar a personagem dentro desse lugar de vilania?

Acho a Graça um reflexo dos lugares que a gente cresce, do ambiente em que vive e da família que se tem. Ela está inserida naquela família completamente guiada por aparências. Vive de aparências. Então, ela se tornou essa menina de aparência também. Ela seguiu um script que foi ensinado a vida toda. Não vejo as ações dela como maldosas. Acho que ela visa um bem comum, mas muitas vezes esse bem comum é meio deturpado na cabeça dela. Acho que estamos para ver a Graça começar a pensar por si própria.

Como assim?

Ela vinha sendo muito influenciada, né? Pela mãe ou pela Irene (Gloria Pires). Depois de ser abandonada no altar, acho que ela meio que deixou de ser trouxa e começou a agir por conta própria. Ela era muito manipulável e agora começa a arquitetar as coisas com a própria cabeça.

A Graça reforça uma sequência de vilãs suas no vídeo. Você chegou a temer soar repetitiva diante das câmeras?

Não. Por mais que seja minha terceira vilão do Walcyr, eu sinto que ele consegue diferenciar bem. São personagens de universos completamente diferentes. Isso é muito bom porque exige mais de mim como atriz. Sou muito grata ao Walcyr porque ele me deu personagens complexas e desafiadoras. A Graça não está nesse universo de ganância ou ambição das grandes metrópoles. Entendi bem isso na viagem ao Mato Grosso Sul.

De que forma?

Quando eu estive lá, eu pude experimentar e entender como funciona esse universo. Conversei com muita gente por lá para entender os sonhos deles, como lidam com a vida, a estrutura família e a estrutura comercial. É um local de famílias muito ricas, mas nem todos tem acesso a grandes marcas ou grifes. O sotaque me ajudou muito a formular tudo também. As ambições da Graça são totalmente diferentes das ambições da Josiane, de “A Dona do Pedaço”. A Josi queria apenas ser rica e milionária, né? A Graça é meia princesinha do agro (risos).

Com tantas nuances da personagem, como tem sido a receptividade do público?

Está bem legal. Eu vejo que as pessoas estão sabendo separar minhas personagens. A Josiane, por exemplo, era muito odiada, mas a Graça o pessoal tem um pouco mais de empatia. Tenho recebido uma resposta positiva até no sentido das críticas da maldade da própria personagem.

A Graça conta com muitas cenas de reviravolta ao longo do enredo. Alguma gravação foi mais marcante?

Tive cenas bem intensas até aqui. Mas acho que o embate da Graça com a família mexeu comigo. Eu estava tremendo após a gravação. Naquele momento, ela bota pra fora esse sentimento do fardo que ela carrega. Porque ela carrega a obrigação de ter de salvar a família da falência. A Graça é a única esperança da família e aí ela solta que eles só falam disso e que com os sentimentos dela ninguém se preocupa. Ela está sempre tentando fazer o que ela acha que é certo e melhor para os pais, sempre pensando nos outros, nas tradições que ela foi criada.

Há pouco mais de 10 anos no vídeo, como você enxerga sua evolução diante das câmeras?

Acho que mudei muito meus caminhos de construção. Nós atores buscamos usar diversas ferramentas ao longo da vida, dos estudos, dos nossos cursos… Já usei muita coisa minha para emprestar para personagem. Mas atualmente só estou conseguindo trabalhar com os sentimentos da personagem. Quando estou em cena, sou 100% a Graça. Não tenho nenhum tipo de referência da Agatha.

Paixão fulminante

Em “Terra e Paixão”, Graça tem colecionado muitos amores. A personagem interpretada por Agatha já se envolveu com Daniel, Caio, Mariano e Jonatas, interpretados por Johnny Massaro, Cauã Reymond, Leandro Lima e Paulo Lessa, respectivamente. “Como pode, né (risos)? E teve gente que ela pegou já estando grávida. Fiz cena de sexo com barriguinha de grávida. Não fazia ideia de que ela seria assim”, brinca.

Apesar de contar com sequências sensuais no horário nobre, Agatha tem se sentido confortável com as cenas em que precisa aparecer com roupas íntimas. “Sou bem tranquila. Sei que não tem nada gratuito na novela. ‘Verdades Secretas II’ era bem mais intenso. Graças a Deus estou em uma novela das nove. É bem mais tranquilo”, brinca.

Começo de tudo

Natural do Rio de Janeiro, Agatha deu seus primeiros passos na televisão através da trama de “Malhação”, em que viveu a protagonista Ju. Ela, porém, ganhou alcance e repercussão nacional ao integrar o elenco de “Verdades Secretas” poucos anos depois. “Foi uma novela que fez com que as pessoas olhassem para o meu trabalho de outra forma. Fiz outros trabalhos maravilhosos depois e tenho certeza de que eles vieram como consequência desse”, ressalta.

Na produção, ela reencontrou antigas colegas dos tempos de modelo. Antes de rivalizarem na novela de Walcyr Carrasco, Agatha já havia trabalhado com Camila Queiroz, que interpretou a protagonista Angel. “Eu adorava as cenas da Giovanna com a Angel, porque ela sempre tinha um tom provocador (risos). Eu e Camila já nos conhecíamos do tempo em que trabalhávamos como modelo, então foi muito legal encontrá-la ali naquele trabalho” relembra.

Instantâneas

Desde 2019, a atriz namora o também ator Rodrigo Simas.

Agatha é prima da atriz Samara Felippo.

A atriz nasceu em Olaria, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na juventude, quando era modelo, Agatha morou seis meses na Coreia do Sul.