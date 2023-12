Horizonte em expansão

Hábil em se comunicar de forma direta e divertida, Astrid Fontenelle soube construir e conduzir sua carreira de forma muito independente. Grande nome da extinta MTV Brasil e hoje uma das principais apresentadoras do canal pago GNT, ela conseguiu reconhecimento nacional e um público cativo mesmo não tendo tanta projeção nas emissoras abertas. No ar desde 2011, o premiado “Chegadas e Partidas” acaba de retornar à grade do GNT, mas também chega à Globo como quadro do dominical “Fantástico”, um movimento que celebra a história do programa e expande ainda mais os horizontes de Astrid.

“O ‘Chegadas e Partidas’ é um programa sobre amor de amigos, de pais e mães, de familiares e também aborda a ausência do amor. É engraçado que muita gente falava comigo que o programa tinha de estar na tevê aberta também. A última temporada foi ao ar em 2020 e, por conta da pandemia, o programa ficou em pausa. No semestre passado, as coisas começaram a ganhar forma e veio essa parceria com o ‘Fantástico’, uma oportunidade de ampliar a força das histórias que a gente conta”, valoriza.

Com mais visibilidade e investimento, o programa também passou por algumas reformulações neste retorno. Com gravações feitas em São Paulo, pela primeira vez, além do já conhecido cenário do imenso Aeroporto Internacional de Guarulhos, a apresentadora vai em busca de histórias emocionantes vividas por quem circula também pela icônica rodoviária do Tietê. “Levar o programa para uma rodoviária era um pedido recorrente do público. Foi uma experiência maravilhosa, meio maluca, meio Fellini. Você está ali esperando uma pessoa que está vindo, às vezes, de uma viagem de 33 horas de ônibus. Encontramos uma senhorinha que está com Alzheimer em fase inicial e não sabia quantos anos tinha”, conta.

Embora o programa tenha naturalmente uma carga emocional forte, Astrid prefere sempre evitar o sensacionalismo. Para a apresentadora, ter a autonomia para selecionar o conteúdo e como as histórias serão passadas ao público é fundamental para a longevidade da produção. “Existe um limite. A gente lida com histórias reais e não queremos expor de forma equivocada a dor de ninguém. O programa não está ali para explorar até a última gota”, pontua.

Entre encontros e despedidas, Astrid acaba de programar sua saída do “Saia Justa”, produção que apresenta desde 2013 no GNT. Durante uma década, ela dividiu o sofá do cenário com nomes como Taís Araújo, Pitty, Sabrina Sato, Gaby Amarantos e Larissa Luz, entre outras. Na conta, ajudou o programa a se manter relevante e permanecer como maior audiência do canal. “É uma despedida muito difícil. Vivi coisas maravilhosas ao longo de tantos anos, aprendi a ouvir melhor, a falar na hora certa, a entender e acolher. Levo o programa no meu coração, na certeza de que mudar é preciso”, avalia.

Natural do Rio de Janeiro, radicada em São Paulo e apaixonada pela Bahia, Astrid se formou em Jornalismo pela PUC de São Paulo. Inicialmente, trabalhou com assessoria de imprensa, fez produção para a televisão até que estreou à frente das câmeras da Globo como repórter, ao lado de Pedro Bial, na transmissão do festival Hollywood Rock, em 1988. Na sequência, foi o primeiro rosto a aparecer na versão nacional da MTV, onde ficou de 1990 a 1999, e ajudou a criar a figura do VJ. “A música sempre fez parte da minha vida e me ajudou nessa ida para a tevê. O trabalho na MTV me fez a profissional que sou”, analisa.

Nos anos 2000, Astrid teve passagens pela Band e SBT, mas foi no GNT que ela se sentiu realmente em casa. “É um lugar que ouve e acredita em seus profissionais. Foi onde me redescobri como comunicadora”, conta. Aos 62 anos, Astrid prepara um novo programa de entrevista e segue no canal pago como contratada apenas por obra. Agora mais livre para desenvolver suas ideias, ela segue sem fazer muitos planos, mas aberta a propostas. “O esquema de contratos da tevê mudou muito nos últimos anos. Acho muito interessante esse movimento de poder trabalhar em diversos lugares sem rolar muito ciúme. Estou feliz e sigo com muita vontade de trabalhar”, entrega.

“Chegadas e Partidas” – Globo – domingos, às 20h/GNT, quintas, às 23h.