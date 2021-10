Em ‘Gênesis’, Samia Abreu celebra nova experiência em produção bíblica

Apaixonada por filmes, novelas e musicais desde criança, Samia se decidiu pela carreira artística aos nove anos - Foto: Divulgação - Clara Vasconcellos

Samia Abreu gosta de manter o pensamento positivo. E foi justamente essa personalidade otimista que embalou seu trabalho em “Gênesis”, da Record. Há algum tempo de folga da televisão, a atriz tinha vontade retornar ao vídeo. Com experiências em “Os Dez Mandamentos” e “O Rico e Lázaro”, o nome de Samia foi rapidamente lembrado pela direção artística da emissora para viver a Rainha Merianat na última fase do folhetim bíblico.

“Desde que a Record anunciou ‘Gênesis’, eu quis fazer parte dessa produção. É uma viagem no tempo esse projeto. Posso viver uma Rainha do Egito. Sempre que entro no estúdio e vejo todo aquele cenário montado fico arrepiada. É uma gratidão enorme trabalhar com o que amo”, vibra.

Na produção inédita, Merianat é casada com o faraó Sheshi, papel de Fernando Pavão. Calculista, elegante e poderosa, ela tem uma personalidade intensa e vive uma grande rivalidade com Kamesha, de Kizi Vaz, a outra esposa do faraó.

“Merianat acredita que Kamesha não é uma boa influência para o seu marido. Ela é uma mulher extremamente poderosa, refinada, sedutora e elegante. Foi criada para ser rainha. Ela gosta de estar sempre no controle das situações e também sabe controlar muito bem suas emoções. Vai fazer de tudo para conseguir o que quer. Ela terá um final surpreendente”, adianta Samia, que buscou inspirações e referências em rainhas do cinema e da tevê.

“Fiquei bastante marcada pela Cleópatra, interpretada pela Elisabeth Taylor, Glenn Close em ‘Ligações Perigosas’, Natalie Portman em ‘A Outra’, Cate Blanchett em ‘Elizabeth’, Saoirse Ronan em ‘As Duas Rainhas’ e Claire Foy em ‘The Crown’”, completa.

Apesar do vasto período de pesquisa e busca de inspiração, Samia garante que boa parte de sua personagem nasceu apenas nos estúdios da Record. A atriz mergulhou no rico figurino de Merianat para compor o papel. Samia começou sua prova de figurino antes mesmo de começar a ler os roteiros da novela.

“Por ser uma rainha, a variedade de roupas e perucas é enorme. Os acessórios são muito chiques. Tem um acessório de cabeça que foi feito com impressora 3D na medida certa para mim. Então, isso tudo me faz transportar ainda mais para dentro da história. Para mim, o figurino é a ‘cobertura do bolo’, é o que concretiza a personagem. Com o figurino, posso enxergar melhor tudo que venho trabalhando nos bastidores”, aponta.

Apaixonada por filmes, novelas e musicais desde criança, Samia se decidiu pela carreira artística aos nove anos. Porém, apenas aos 12 anos começou a fazer aulas de canto e dança. “Seria uma boa bagagem para uma futura carreira de atriz. Não me via, ainda como criança, já trabalhando em novelas ou filmes. Queria aprender e depois me arriscar na carreira”, explica.

Aos 15 anos, ela já estava determinada a fazer faculdade de Cinema, mas, filha de pais advogados, com 18 anos, seguiu a orientação deles e cursou Direito e Teatro ao mesmo tempo. “Depois fui para Los Angeles, onde estudei atuação para cinema. Quando voltei, já montei meu currículo, site, procurei agências e comecei a ir atrás de testes para novelas. No meu segundo teste, peguei o papel em ‘Chiquititas’. Minha família, graças a Deus, nunca deixou de me apoiar na busca por esse sonho. Então, agradeço muito a eles por nunca deixarem de acreditar em mim”, valoriza.