Dony de Nuccio estreia no entretenimento

O jornalista aceitou convite para ser o apresentador do “Te Devo Essa Brasil”, do SBT

A primeira vez que Dony de Nuccio apareceu no SBT foi como participante da temporada do “Bake Off Brasil – Celebridades”, que foi ao ar no início do ano. Porém, a história do apresentador com a emissora começou bem antes de se consagrar campeão do “reality show” de confeitaria.

Ainda na infância, aos 12 anos, Dony gravou um vídeo pedindo uma oportunidade de emprego para Silvio Santos. A chance de integrar oficialmente o quadro de funcionários do SBT, no entanto, só surgiu 25 anos depois. Desde o último dia 5, o jornalista comanda o programa “Te Devo Essa Brasil”, que, além do SBT, também vai ao ar no Discovery Home & Health.

Formado em Economia e Jornalismo, Dony iniciou sua trajetória no Citibank; após mais de cinco anos no setor financeiro, ele ingressou no jornalismo – Foto: SBT / Divulgação

O projeto é baseado no formato original “Celebrity IOU”, comandado pelos irmãos Scott, da renomada franquia “Irmãos à Obra”. “Sempre tive o sonho de trabalhar no SBT. Com oito anos, eu fingia que apresentava programa de tevê. Com 12 anos, mandei meu vídeo para o Silvio Santos. É uma emissora que tenho grande respeito e admiração. Sempre ouvi falar muito bem do ambiente de trabalho e, agora do lado de dentro, comprovei que todos os elogios eram verdadeiros”, explica Dony, que ainda não conheceu o Homem do Baú. “Mas já conheci quase todo mundo dentro da emissora. É o início de uma jornada, não é o final dela”, completa.

Formado em Economia e Jornalismo, Dony iniciou sua trajetória no Citibank. Após mais de cinco anos no setor financeiro, ele ingressou no jornalismo da Globo, onde ancorou diversas produções, como “Jornal Nacional”, “Jornal Hoje” e “Fantástico”. Em 2019, ele decidiu investir em sua vertente no empreendedorismo. Deixou a emissora e se tornou CEO da Primetalk, produtora audiovisual especializada em comunicação corporativa, canal de conteúdo e treinamentos online, fundada com o amigo e sócio Samy Dana.

“Percebi que era hora de buscar novas experiências. Quis empreender e abri minha produtora. Agora, foco em algo que sempre foi um sonho também. Esse histórico todo me preparou para assumir uma função no entretenimento. É o resultado de três décadas de muita dedicação”, valoriza.

Recentemente, você participou da temporada do “Bake Off Brasil – Celebridades”. Como surgiu a oportunidade para apresentar o “Te Devo Essa Brasil”?

Foi justamente a partir do “Bake Off”. A partir do programa, eu comecei as conversas com Fernando Pelégio, que é diretor de planejamento artístico da emissora. Foi um longo namoro. Avaliamos vários projetos em conjunto. Acho que a oportunidade chegou na hora certa, no momento certo e com o projeto correto. É uma alegria capitanear um formato de sucesso internacional. O programa tem elementos fantásticos de antes e depois, presença de celebridades, emoção, história e conteúdo. Já havia participado do “Bake Off”, mas agora é minha estreia na linha de shows. É um momento muito especial para mim.

Apesar de ter analisado diversos projetos, o que mais chamou a sua atenção no formato do “Te Devo Essa Brasil”?

O programa é carregado de emoção. Quantas pessoas têm a oportunidade de presentear uma pessoa querida com uma reforma? Estamos com as maiores celebridades do Brasil como nunca foram vistas. Tem a Eliana arrancando piso, a Joelma quebrando lustre e o Caio Castro arrancando uma churrasqueira. A gente acompanha toda a obra e, no final, o momento da entrega é extraordinário. É legal poder ver agora o resultado disso que estamos gravando há tantas semanas.

Mas você já tinha algum tipo de interesse por programas de reforma e construção?

Sim. Lá em casa a tevê fica ligada constantemente no Discovery Home & Health. Adoro programa de reformas. No breve período em que morei nos Estados Unidos, eu assistia a todos os formatos existentes. Tem diversos formatos lá fora, como reformas com ou sem famosos, reformas econômicas, reformas em pouco tempo… Quando eu imaginava migrar para o entretenimento, eu pensava: “bem que podia ser um formato de reality show, né?”. Então, tudo casou. Eu já conhecia o formato internacional do “Te Devo Essa”. Já havia visto os episódios com o Brad Pitty, Michael Buble e Viola Davis. Não imaginava que eu fosse apresentar um projeto assim tão cedo. Achava que seria telespectador por um bom tempo ainda. Foi uma grata surpresa quando a vontade casou com a oportunidade.

Após tantos anos na bancada de telejornais, você se preocupou em mostrar uma faceta mais descontraída no vídeo à frente do entretenimento?

Não sei se eu tinha exatamente um perfil mais sério. Como apresentava um telejornal, o que aparecia de mim na tevê era um formato mais sério. Agora, o público poderá ver uma versão minha mais próxima da realidade. O meu eu no dia a dia realmente. O “Te Devo Essa” não tem roteiro, nada é ensaiado. A gente tem tópicos para se guiar, mas é, na verdade, a vida como ela é. Desde o início, a direção da emissora pediu para que eu não fizesse nenhum personagem nessa função. Queriam autenticidade. Vai ser bacana compartilhar esse meu outro lado no vídeo. É uma novidade para boa parte do público.

A sua trajetória profissional começou, na verdade, no setor financeiro. De que forma aconteceu a mudança para o jornalismo?

O mercado financeiro foi um desvio de rota, nunca foi o caminho principal. Sempre quis fazer tevê, mas não sabia como entrar nesse meio já que não tinha contatos ou família na área. Então, cursei Economia e Jornalismo ao mesmo tempo. Vi que meu diferencial teria de ser o currículo e a preparação. Depois de seis anos trabalhando na tesouraria de um banco, conseguir migrar para a tevê. Fiz de tudo no vídeo, né? Reportagem, fui comentarista, fiz tevê aberta e fechada. Nunca fiz nada específico pensando em ser apresentador. Acho que esse histórico todo me preparou para esse momento. É o resultado de três décadas pensando em ser apresentador.