Chance de ouro

O mundo do audiovisual tem se transformado intensamente nos últimos anos. Com o crescimento das redes sociais e plataformas de streaming, muitos talentos têm surgido longe das câmeras de tevê. Porém, ainda assim, “Malhação”, que teve seu fim anunciado pela Globo recentemente, ainda se mantém como um dos principais celeiros de novos profissionais para o vídeo.

“Acho que a ‘Malhação: Viva a Diferença’ foi uma vitrine e oportunidade muito incrível de trabalho para mim. Muitos frutos surgiram a partir de ‘Malhação’ e sou muito grata por todos eles. Um deles é ‘As Five’. Oportunidade de surfar e curtir a onda maravilhosa e intensa que é a Lica”, afirma Manoela Manoela Aliperti, que voltou ao ar no spin-off da obra assinada por Cao Hamburger.

Após protagonizar a temporada de “Malhação: Viva a Diferença”, Manoela viu portas serem abertas no meio profissional de forma instantânea – Foto: Divulgação

A trama de “As Five” mostra a vida do quinteto de protagonistas alguns anos após o fim de “Malhação: Viva a Diferença”. Engrenando na vida adulta, as jovens se distanciaram a partir de rotinas corridas e opostas. Porém, para Lica, pouca coisa mudou. Os anos se passaram e a jovem continua vivendo como uma adolescente intensa e desprendida. Lica não dá conta de lavar as próprias roupas e manter a casa organizada. Abandonou três faculdades e vários projetos pessoais. Ao reencontrar as amigas, passa a dividir o apartamento com Benê, papel de Daphne Bozaski, o que acaba lhe obrigando a buscar ter mais organização no dia a dia da casa.

“A Lica vive em uma bolha social, econômica e cultural, desfrutando de seus privilégios sem se questionar muito. Nesse movimento de mudanças, algumas fichas vão cair”, explica.

Inicialmente produzida para o Globoplay, “As Five” ganhou espaço na programação de fim de noite da Globo. Manoela confessa que não estava esperando ver o trabalho na tevê aberta tão cedo. No próximo ano, a atriz gravará a segunda leva de episódios da produção.

“Fiquei muito feliz com a notícia da exibição. É um trabalho que tenho muito orgulho de ter feito. Estou feliz que as pessoas estão tendo a oportunidade de assistir à série pela tevê aberta. Foi difícil acalmar o próprio ânimo e esperar o momento da estreia”, celebra.

Antes da estreia da série, porém, Manoela já tinha matado saudades da personagem Lica. Logo no começo da pandemia, a trama de “Malhação: Viva a Diferença” foi reprisada pela Globo por conta da paralisação dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “É muito gostoso rever os capítulos para revisitar essa história tão querida e potente que contamos em 2017. Sinto que o tempo que passou entre a novela e a série trouxe uma maturidade no trabalho, percebo o quanto as novas experiências que tive me proporcionaram novas ferramentas para a composição da Lica na série”, aponta.