Canal Brasil faz homenagem a Milton Gonçalves

O ator Milton Gonçalves, um dos principais de sua geração, completaria 90 anos no dia 9 de dezembro. Com mais de 70 anos de carreira, o mineiro participou de mais de 80 trabalhos na televisão, como ator ou diretor. Como forma de homenagem, o Canal Brasil abre espaço na grade para uma maratona de filmes estrelados por ele. A partir da 0h, na madrugada do dia 8 para o dia 9 de dezembro, serão exibidos 13 longas-metragens nos quais ele atua.

A programação começa com “A Rainha Diaba”, filme de Antonio Carlos da Fontoura protagonizado por Milton, e segue com “Natal da Portela”, dirigido por Paulo Cezar Saraceni. Logo em seguida, às 3h15, será exibido “Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia”, de Hector Babenco, depois “O Rei do Rio”, de Fábio Barreto, além de “O Grande Momento”, de Roberto Santos. Às 8h20, o canal traz o filme de Joaquim Pedro De Andrade, “Macunaíma”, no qual Milton interpreta Jiguê, irmão do protagonista.

Às 10h05, será apresentado o filme “Eles Não Usam Black-Tie”, dirigido por Leon Hirszman, que entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos da Abraccine, em 2015. Logo em seguida, “Pixinguinha, um Homem Carinhoso”, de Denise Saraceni, traz Milton no papel do pai do protagonista, interpretado por Seu Jorge. Às 13h50, “Giovanni Improtta”, dirigido por José Wilker, ganha a grade, seguido por “O Beijo da Mulher-Aranha”, obra de Hector Babendo.

À tarde, às 17h25, o canal exibe o longa “Filhos do Vento”, de Joel Zito Araújo, que rendeu o prêmio de melhor ator para Milton Gonçalves no 32º Festival de Gramado; às 18h50, “Orfeu”, de Cacá Diegues integra a programação e, para fechar a maratona especial, “Carandiru”, que marca a retomada do trabalho de Milton com Hector Babenco quase 20 anos depois de “O Beijo da Mulher Aranha”. No longa, ele interpreta Seu Chico, um detento muito respeitado, apaixonado por balões.

Dentre os principais trabalhos de Milton Gonçalves na televisão estão “Roque Santeiro”, “Tenda dos Milagres”, “O Rei do Gado”, “Chiquinha Gonzaga” e “Cobras & Lagartos”. Em “Irmãos Coragem”, ele estreou como codiretor, ao lado de Daniel Filho, e foi o primeiro diretor de novelas negro. Seu último trabalho foi na série “Filhas de Eva”, lançada em 2021.

Horário: Dia 9/12, a partir de 0h

0h – A Rainha Diaba (1973), de Antonio Carlos da Fontoura

1h40 – Natal da Portela (1988), de Paulo Cezar Saraceni

3h15 – Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia (1977), de Hector Babenco

5h15 – O Rei do Rio (1985), de Fábio Barreto

7h20 – O Grande Momento (1958), de Roberto Santos

8h20 – Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro De Andrade

10h05 – Eles Não Usam Black-Tie (1981), de Leon Hirszman

12h05 – Pixinguinha, um Homem Carinhoso (2019), de Denise Saraceni

13h50 – Giovanni Improtta (2011), de José Wilker

15h25 – O Beijo da Mulher-Aranha (1985), de Hector Babenco

17h25 – Filhas do Vento (2004), de Joel Zito Araújo

18h50 – Orfeu (1999), de Cacá Diegues

20h35 – Carandiru (2003), de Hector Babenco