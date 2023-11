Bem na fita

Destaque em “Todas as Flores” como a sem noção Brenda, Heloisa Honein estará em mais dois projetos do Globoplay

Às vésperas do término de “Todas as Flores” na Globo, Heloisa Honein se sente realizada com a tão sonhada estreia na televisão. Na pele da aspirante a celebridade Brenda da trama de João Emanuel Carneiro, a atriz chamou a atenção do público, da crítica e, pelo visto, da própria emissora. Tanto que já gravou sua participação em “Guerreiros do Sol”, próxima novela do Globoplay, prevista para estrear em 2024 no streaming e em 2025 na tevê aberta. Além disso, também estará em “Dias Perfeitos”, série da plataforma baseada no livro homônimo de Raphael Montes. “As filmagens têm sido incríveis, cercadas de pessoas que sempre admirei”, derrete-se.

Em “Todas as Flores”, Brenda é uma jovem que só pensa em ganhar seguidores nas redes sociais e se tornar celebridade. Nessa busca insana pela fama na internet, ela chega a fazer a mãe, a batalhadora Mauritânia, sofrer um golpe. Fora da ficção, porém, Heloisa garante que é bem diferente. “Fama tem de ser positiva, de vir através de reconhecimento pelo meu trabalho. Isso, sim, eu acho incrível”, diz.

Moradora da Zona Sul do Rio de Janeiro, Heloisa tem 24 anos e vibrou com o sucesso que “Todas as Flores” fez quando foi disponibilizada, em duas fases, no Globoplay. No entanto, não esconde a expectativa que viveu para ver o folhetim ganhar espaço também na rede aberta. Para ela, as plataformas digitais ainda são muito ligadas às redes sociais. Então, queria ver como seria a recepção da audiência dos sofás. “É instigante. Afinal, contamos uma história de novela, dessas que amigos e famílias se reúnem para ver e defender seus preferidos”, fala, entusiasmada.

Além de se meter em diversas confusões e escândalos – quase sempre pensando em impulsionar o engajamento nas redes sociais –, Brenda é mãe do pequeno Neyzinho, fruto de suas aventuras com o primo Javé, papel de Jhona Burjack. A experiência com a maternidade é algo que Heloisa vai repetir em “Guerreiros do Sol”. Na história, criada por George Moura e Sergio Golderberg e com direção artística de Rogério Gomes, ela dará vida à mãe solo Maura. “Ela é muito romântica e bem acolhida pela família”, adianta Heloisa.

Sobre “Dias Perfeitos”, a atriz não entrega como será sua participação. A série conta a história de um estudante de Medicina – que será interpretado por Jaffar Bambirra – que conhece uma jovem roteirista e tenta se aproximar dela. A moça será vivida por Julia Dalavia. Como não tem sucesso na tentativa de atrair a atenção da autora, o rapaz a sequestra. A produção terá no elenco nomes como Debora Bloch, Fabiula Nascimento, Clarissa Pinheiro e Lee Taylor. “Eu estou muito feliz e vai ser bem interessante”, desconversa. “Dias Perfeitos” terá oito episódios dirigidos por Joana Jabace e ainda não há qualquer previsão de estreia no Globoplay.