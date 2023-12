Decoração especial de Natal

Para a alegria das crianças e dos pais também, a Linha Father Christmas, da Alleanza Cerâmica, apresenta divertidas ilustrações natalinas nos jogos de pratos - Foto: Divulgação

Faltando menos de um mês para a celebração do Natal, este é o melhor momento para pensar nos preparativos da decoração da casa, em cada detalhe da mesa posta, no cardápio que será escolhido para a ceia e, é claro, na tão sonhada lista de presentes. O fato é que o clima natalino enche o coração de todos com muita alegria e gera uma enorme vontade de deixar o lar ainda mais belo e aconchegante para receber a família e os amigos nas festividades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para quem está preparando a lista de compras com artigos decorativos e utilidades para adornar a casa, precisa estar atento às últimas tendências do mercado. Afinal, a cada ano surge uma série de novidades para valorizar ainda mais o clima de festa. Pensando nisso, a ABUP – Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes – representada por suas marcas parceiras – apresenta diversas inspirações de decoração, sugestões de produtos, além de revelar tudo o que está em alta. Confira!



Botinhas em tricô para aguardar a chegada do Papai Noel, da Decortrico; presépio feito com pó de mármore da Vigore Art Decor – Fotos: Divulgação

Verde & Dourado

Para o presidente da ABUP, Jamil Rima: “As decorações de Natal nos últimos anos têm promovido uma atmosfera mais leve, clean e prática, porém sem perder toda a magia dessa época do ano. As pessoas estão ousando mais, criando sua própria maneira de decorar, com inspirações em diversos estilos. Também se observa uma maior procura por itens em dourado e verde, como nova alternativa ao padrão de vermelho e verde. Por esse motivo, os profissionais do segmento têm oferecido uma série maior de lançamentos a fim de satisfazer esse público”, conta.



Linhas Seasons e Classic Nuts, da Alleanza Cerâmica, que destacam as cores verde e dourado, além de homenagearem símbolos clássicos do Natal como o pinheiro e as nozes – Fotos: Divulgação

O vermelho permanece nos corações…

Para os apaixonados por vermelho, um aviso importante: a cor permanece no décor como símbolo do encanto do Natal. Entretanto, tal movimento de renovação ocorre para gerar outras possibilidades de ambientes. “A criatividade está cada vez mais presente nas casas brasileiras, por isso é natural querer mudar os espaços com o passar do tempo, sem deixar de lado a tradição e a beleza do Natal”, completa Jamil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Cada detalhe importa

A expressão da personalidade, assim como dos desejos dos anfitriões por meio da decoração, também é uma tendência bastante presente atualmente. Pode-se perceber isso através de objetos, enfeites e utensílios com o uso de palavras, frases, desenhos e votos para o Natal e o Ano Novo que se inicia.

Peça Mimo, na versão Família, da Unquê – Foto: Divulgação

As obras da marca Unquê consistem em bordados a mão sobre linho em molduras de acrílico. A peça Mimo, na versão Família, é desenvolvida com sobreposição de tecidos, sendo um mix de texturas.

Mesa posta

A ceia é um dos grandes momentos da comemoração. Hora em que a família se reúne em torno da mesa para festejar, fazer orações, colocar a conversa em dia e provar as receitas passadas de geração em geração. Por isso, cada peça escolhida para integrar esse espaço deve ser pensado com muito carinho. A ABUP preparou uma seleção repleta de amor, com diferentes tipos de montagens – das mais simples até as mais elaboradas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!



Da esquerda para a direita: mesas postas com jogos americanos e guardanapos que apresentam decoração tradicional (em verde e vermelho), visual mais clean, em verde e branco e toda a magia dos personagens lúdicos – Coleções Guirlanda, Bordado Luz e Quebra Nozes, da empresa Felicittá – Fotos: Divulgação



Da esquerda para a direita: coleção de Sousplat da Copa & Cia traz a temática natalina com desenhos de pinhas e da Casa do Papai Noel. Na segunda imagem, inspiração de decoração “rústico-chic”, que também está em alta – Fotos: Divulgação



Para trazer um charme especial à mesa, os cake stands da By Poli são ideais para servir o panetone ou um bolo de reis. Produção da mesa feita por La Table de Giselle – Fotos: Divulgação

Falando em mesa de Natal, não se pode esquecer das velas, que agregam charme a todo tipo de ambiente. As velas aromáticas Da Mata são naturais, livres de parafina, feitas a mão utilizando um blend de ceras vegetais (coco, palma e arroz), com aroma de folhas e flores e moldadas em troncos que já encerraram seu ciclo na natureza – Foto: Divulgação

Decoração da casa

Que tal vestir a casa para o Natal? Essa é a proposta de algumas marcas associadas da ABUP para tornar a casa mais alegre para receber as visitas. Confira algumas ideias:



Da esquerda para a direita: a marca Appel apresenta toalhas de rosto com temas natalinos para colocar no lavabo e ganhar a atenção das visitas. Na outra foto, panos de prato, também da mesma marca, com referência à data, também são uma excelente opção para deixar a casa mais bonita – Fotos: Divulgação

o

Toalha de mesa, capas para almofadas e mantas para sofá da Decortrico são sugestões para deixar a casa toda em clima de Natal – Fotos: Divulgação

Cheiro de festa no ar!