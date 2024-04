Os segredos da toxina botulínica contra enxaquecas em crianças e adultos

A dor de cabeça e a enxaqueca afetam milhões de pessoas em todo o mundo, impactando negativamente na qualidade de vida e a produtividade. Para muitos, a busca por um tratamento eficaz parece um quebra-cabeça sem solução. Mas, uma nova peça já esta mudando esse cenário: A toxina botulínica nos tratamentos de dores de cabeça, enxaquecas e outros tratamentos dentro da Neurologia.

Diversos estudos científicos já demonstram que a toxina botulínica é eficaz na redução da frequência, intensidade e duração das crises de dores de cabeça e enxaquecas, reduzindo em até 50% o número de dias e intensidade da dor em pacientes com enxaqueca crônica. O protocolo PREEMPT (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy) é um estudo clínico realizado para avaliar a eficácia e a segurança do uso de toxina botulínica (botox) no tratamento da enxaqueca crônica.

Essa pesquisa consistiu em dois estudos clínicos randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo, envolvendo pacientes que sofriam de enxaqueca crônica. O protocolo PREEMPT foi fundamental para estabelecer a eficácia do Botox como uma opção terapêutica para essa condição.

A dra. Gladys Arnez, neurologista e especialista em Doenças do Neurodesenvolvimento e no uso de toxina botulínica na Neurologia explica que geralmente, o protocolo PREEMPT envolve a aplicação de múltiplas injeções de botox em pontos estratégicos da cabeça e do pescoço a cada 12 semanas, com o objetivo de prevenir o surgimento das crises de enxaqueca.

“A Toxina Botulínica é uma ferramenta poderosa no combate à dor de cabeça e à enxaqueca. É um tratamento seguro e eficaz que pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, completa a Dra. Gladys Arnez, que possui grande experiência não só no método com uso da toxina botulinica para enxaquecas, como para outros tratamentos como a paralisia cerebral.

É importante ressaltar que o uso de botox para o tratamento da enxaqueca crônica deve ser realizado por profissionais de saúde qualificados e sob prescrição médica, uma vez que o procedimento envolve a aplicação de uma substância neurotóxica- diz a médica.

Benefícios:

Enxaqueca crônica: Redução da frequência e intensidade das crises, ou seja, para quem tem mais de 15 dias de dor de cabeça por mês.

Dores de cabeça tensionais: Alívio da dor e redução da frequência.

Outras dores de cabeça: A toxina botulínica pode ser usada para tratar outros tipos de dores de cabeça, como dores de cabeça cervicogênicas e dores de cabeça em salvas.

Efeitos colaterais

Os riscos da toxina botulínica são geralmente leves e transitórios. Eles podem incluir:

Dor no local da injeção

Inchaço

Rosto vermelho

Dor de cabeça

Náusea

Em casos raros, Reação alérgica

Quem pode se beneficiar

A Dra, Arnez explica que a toxina botulínica, conhecida por seus usos estéticos, tem se mostrado uma ferramenta poderosa no combate à dor de cabeça e à enxaqueca. Não é a cura, mas a eficácia é comprovada. – completa. Adultos de qualquer idade podem se beneficiar do tratamento e crianças, depois de passar por uma avaliação rigorosa com um neurologista ou um neuropsiquiatra.

A toxina botulínica atua bloqueando a liberação de neurotransmissores que contribuem para a dor, como a serotonina e a calcitonina gene-related peptide (CGRP). Além disso, ela pode ajudar a relaxar os músculos da face e do pescoço, que também podem estar envolvidos na dor de cabeça. A aplicação é segura e eficaz. Ela é aplicada em pontos específicos da cabeça, ombros e pescoço. O procedimento é feito em consultório e leva cerca de 30 minutos. A duração dos efeitos do procedimento é em media de 3 meses.