Esporte Zubeldía conta com volta de Michel Araújo e deve ter Lucas Moura à disposição no São Paulo

O São Paulo treinou nesta quarta-feira e finalizou a preparação para o confronto com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Para o duelo com os equatorianos, o técnico Luís Zubeldía vai contar com o retorno de Michel Araújo no meio-campo. Lucas Moura, em fase de recuperação de lesão muscular, fica à disposição no banco de reservas.

Na atividade realizada no CT da Barra Funda, o comandante dividiu o elenco. Quem enfrentou o Fluminense fez um trabalho técnico. Já os outros atletas realizaram uma movimentação de ataque contra defesa.

O treinador argentino quer fazer valer o fator casa e pretende armar um esquema ofensivo. Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Luciano terão mais liberdade para a criação. André Silva, mais adiantado, será a referência na frente.

A maior expectativa é em relação a Lucas Moura. O atleta fez trabalhos específicos nos últimos dias e foi monitorado pela comissão técnica. Disposto a não queimar etapas, o treinador espera colocar o experiente atacante no decorrer do confronto.

O São Paulo é o segundo colocado no Grupo B da Libertadores com nove pontos e já está classificado para a fase de mata-mata da competição. Nesta quinta-feira, no MorumBis, a equipe encara o Barcelona de Guayaquil, vice-lanterna com apenas dois pontos, em jogo válido pela quinta rodada, às 21h30.