Rio Branco recebe Capivariano buscando se manter no segundo lugar da chave

Tigre vem de derrota na última rodada e precisa da vitória para encostar no líder do Grupo 4, o Primavera

O Rio Branco volta a campo neste sábado (27), às 15h, para enfrentar a equipe do Capivariano, no estádio Décio Vitta, em Americana. A partida faz parte da sétima rodada do Grupo 4 da Copa Paulista e vale a segunda posição da chave para o Tigre.

Após perder para o Primavera no último fim de semana, fora de casa, o alvinegro precisa de uma reabilitação para se manter como vice-líder. Em caso de vitória, o Rio Branco irá aos dez pontos e ficará com a classificação encaminhada, já que abrirá cinco pontos em relação ao próprio Capivariano, que é o atual quarto colocado.

Gustavo Oliveira será titular mais uma vez na ala esquerda do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Se for derrotado novamente, no entanto, será ultrapassado pelo adversário. Neste cenário, o Tigre pode cair até mesmo para a quarta posição, em caso de vitória do São Bento diante do lanterna Red Bull Bragantino.

Possível escalação

Dentro de campo, o time comandado por Leandro Mehlich pode ter mudanças em relação ao que iniciou o duelo diante do Primavera. No ataque, Marcos Uberaba, que ficou fora por questões físicas, está relacionado e deve começar na vaga de Luan Carioca, na função de centroavante.

Por outro lado, o meio-campista David Lazari, com uma lesão na coxa, está fora mais uma vez. Já o lateral-direito Daniel Santos, que não chegou a atuar com a camisa do Tigre, foi dispensado pelo clube após não agradar nos treinamentos. Ele havia sido contratado para a disputa da Copa Paulista.

Assim, uma possível escalação do Rio Branco conta com Luan Labic; Fernando Dias, Paim e Murilo Camara; Raynan, Grigor, Kayllan, Felipe Muranga e Gustavo Oliveira; Wagninho e Marcus Uberaba. Nomes como Gui Marques, Vitinho e Matheus Carvalho, que vieram do banco e ajudaram o time a sair de um 3 a 0 para 3 a 2 contra o Primavera, devem receber novos minutos.

Na história

Rio Branco e Capivariano se enfrentaram 19 vezes na história. Ao todo, são cinco vitórias do Tigre, sete da equipe de Capivari, assim como sete empates. No primeiro turno da primeira fase, o Leão venceu por 2 a 1, na Arena Capivari.

