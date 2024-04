Esporte Verstappen vence a corrida sprint do GP da China e aumenta vantagem na classificação

Depois de largar na quarta posição, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida sprint (100 quilômetros, em 19 voltas) do GP da China, neste sábado, em Xangai, e somou mais oito pontos na classificação do Mundial de Pilotos. O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, 13s043 atrás do líder, e o mexicano Sergio Perez (a 15s258), também da Red Bull, completaram o pódio.

O britânico Lando Norris, que largou na pole position com a McLaren e perdeu o primeiro lugar na segunda volta para Hamilton, terminou na sexta colocação, atrás dos dois carros da Ferrari: o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, ficou com a sétima colocação, seguido pelo britânico George Russel, da Mercedes. O veterano Fernando Alonso abandonou a disputa com problemas em seu Aston Martin.

Com a vitória, Verstappen chegou aos 85 pontos na classificação, contra 70 de Perez e 64 de Leclerc. Sainz soma 59, Norris tem 40 e Piastri acumula 34.

A corrida sprint deste fim de semana foi a primeira de um total de seis em 2024. O formato ainda será visto nos GPs de Miami, Áustria, Estados Unidos, São Paulo e Catar.

Os carros voltam para a pista às 4 horas deste sábado para a classificação. O GP da China, quinta etapa do Mundial , tem largada prevista para as 4 horas de domingo.

Confira a classificação da corrida sprint do GP da China de F-1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 13s043

3º – Sérgio Perez (MEX/Red Bull), a 15s258

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 17s486

5º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 20s696

6º – Lando Norris (ING/McLaren), a 22s088

7º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 24s713

8º – George Russell (ING/Mercedes), a 25s696

9º – Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 31s951

10º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 37s398

11º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 37s840

12º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 38s295

13º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 39s841

14º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 40s299

15º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 40s838

16º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 41s870

17º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 42s998

18º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 46s352

19º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 49s630

Não completou a prova:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)