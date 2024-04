Torcida do São Paulo faz campanha por José Mourinho no lugar de Carpini

O técnico Thiago Carpini vive fase conturbada no comando do São Paulo com a pressão por resultados e boas atuações do clube paulista. O treinador foi bancado pela diretoria após a derrota para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e busca reabilitação no torneio nesta quarta-feira em jogo contra o Flamengo no Maracanã.

No entanto, insatisfeita com o atual momento do clube, a torcida já elegeu um favorito para assumir a equipe caso Carpini saia. O nome que vem ganhando força entre os fãs da equipe do MorumBis é o técnico português José Mourinho.

José Mourinho está sem clube atualmente – Foto: Werner100359 / CC BY-SA 4.0

O treinador está sem clube desde a demissão da Roma em janeiro de 2024, e os torcedores do São Paulo iniciaram campanha nas redes sociais para que o comandante acerte com o time paulista. Muitos se apegam às contratações recentes para acreditar na vinda do técnico.

A torcida já até imagina o treinador como campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes de 2025 com o São Paulo. Alguns são-paulinos, inclusive, invadiram o Instagram de Mourinho para fazer campanha.

Com um currículo recheado de títulos, ele já treinou nove times na carreira: Benfica, União Leiria, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma. Além disso, o português é o único treinador a conquistar o título das três principais competições europeias de clubes (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência).