Corinthians e América-RN se enfrentaram apenas uma vez pela Copa do Brasil

Entre os jogos dos clubes paulistas na terceira fase da Copa do Brasil, apenas um dos duelos já aconteceu na competição. Corinthians e América-RN se encontraram na edição de 1992 do torneio. Na época, como é no histórico do confronto, os corintianos se deram melhor.

As partidas foram logo na primeira fase. O Corinthians havia se classificado como vice-campeão paulista de 1991. Já o América-RN, como detentor do título potiguar do ano anterior. O primeiro jogo foi em São Paulo, no Parque São Jorge. “Será o primeiro jogo oficial no Estádio da Fazendinha desde a sua reabertura em maio”, contou o Estadão, na época.

A nota do jornal apontava que o técnico americano, Baltazar Germano, iria priorizar a marcação no meio-campo para tentar anular Neto, camisa 10 do Corinthians na época. “Queremos o empate para decidir a vaga em casa”, disse. O plano falhou, e o próprio Neto marcou duas vezes na vitória por 3 a 0, que ainda teve um gol do lateral Giba.

No jogo de volta, o América-RN precisava fazer quase o impossível para avançar às oitavas de final. Tudo ficou ainda mais difícil quando Giba marcou e abriu o placar no Estádio Machadão (demolido para dar lugar à Arena das Dunas). O segundo gol veio de uma falta tão longe que o goleiro americano, Eugênio, sequer montou barreira. Neto soltou uma bomba, que quicou diante do arqueiro e entrou. O drama do América-RN piorou com um gol contra de Gito. Mais uma vez, o Corinthians venceu por 3 a 0.

O time corintiano, porém, não avançou além das oitavas de final daquela edição. Naquela fase, encarou o Inter. O primeiro duelo foi no Pacaembu, com uma goleada colorada de 4 a 0. No Beira-Rio, um 0 a 0 confirmou a eliminação corintiana. Os gaúchos ainda passaram pelo rival Grêmio, nos pênaltis, Palmeiras e levaram o título na final contra o Fluminense.

Na história, Corinthians e América-RN se encontraram dez vezes. São sete vitórias corintianas, dois empates e uma vitória americana. A única vez que o time potiguar se deu melhor foi em 2008, pela Série B. No antigo Machadão, o zagueiro Alves fez contra e Aloísio fechou o placar de 2 a 0 para o América-RN. Esse é também o mais recente duelo entre as equipes.

Após dar um respiro com a vitória por 3 a 0 contra o Fluminense pelo Brasileirão, o Corinthians visita o América-RN nesta quarta-feira, dia 1º, às 20h (horário de Brasília), na Arena das Dunas. A volta está prevista para 21 de maio, às 20h, na Neo Química Arena.