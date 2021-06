Serena Williams perde e é eliminada nas oitavas de final em Roland Garros

A norte-americana Serena Williams foi eliminada, neste domingo, do torneio de Roland Garros, ao perder para a cazaque Elena Rybakina, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h19 de partida. O triunfo valeu uma vaga nas quartas de final do Grand Slam francês.

A próxima rival de Rybakina, de 21 anos e atual 22 do mundo, por um lugar na semifinal será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que eliminou a bielo-russa Victoria Azarenka de virada, por 5/7, 6/3 e 6/2.

Com um jogo bastante variado, Rybakina fez Serena se movimentar bastante e, desta forma, evitou os golpes mais fortes da norte-americana, que só encaixou seis winners no primeiro set. A cazaque abriu 4 a 1, teve uma quebra de saque, mas devolveu e fechou com 6/3.

No segundo set, cada jogadora obteve uma quebra nos primeiros games, mas depois o equilíbrio permaneceu até 5 a 5, Serena teve mais um saque quebrado e Rybakina venceu por 7 a 5.

Rybakina oito vitórias em nove torneios antes de entrar em Roland Garros. Ela somou cinco finais em 2020, com um título e quatro vice-campeonatos. Para atuar em Paris, a cazaque disputou apenas dois torneios preparatórios no saibro, quando caiu na estreia em Charleston e foi eliminada na segunda rodada em Madri.