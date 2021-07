São Paulo quer aproveitar belo jogo na Argentina para embalar no Brasileirão

O São Paulo não apenas venceu, como convenceu na Argentina. A vitória por 3 a 1 sobre o Racing e a vaga nas quartas de final da Libertadores deixaram o time e o torcedor motivados. A ideia é fazer desse resultado positivo e da bela apresentação um ponto de partida para a equipe embalar no Brasileirão.

Após início bem ruim na Série A, o São Paulo ainda ocupa posição ruim no Brasileirão. Domingo o time encara o Flamengo com ânimo renovado e a esperança de seguir sendo uma pedra no sapato dos cariocas. Na temporada passada por exemplo, foram quatro vitórias, duas pela Copa do Brasil.

Os são-paulinos aprovaram a dupla ofensiva com Marquinhos, de 18 anos, e Rigoni e ainda podem ganhar um novo centroavante. Se Calleri faz parte do passado pelo alto custo, o negócio com Benedetto está esquentando. O ex-centroavante do Boca Juniors não está jogando com frequência no Olympique de Marselha e aprovou a oferta são-paulina. Falta acertar com os franceses o valor do empréstimo.

A ideia da diretoria são-paulina é ter um reforço no comando de ataque antes das quartas da Libertadores, possivelmente contra o Palmeiras. E o técnico Hernán Crespo quer que seja um compatriota para seguir invicto em mata-matas com o clube do Morumbi.

O argentino não esconde que o São Paulo cresceu bastante com os retornos de Rigoni e, sobretudo, Miranda na defesa, e espera com mais uma ou duas peças, resgatar o São Paulo que encantou no primeiro semestre.

Na estica o elenco já vai ficar após acordo com a VR Collezioni. A empresa de vestuário masculino fornecerá trajes sociais customizados ao clube. A delegação são-paulina passará a usar coleção personalizada da marca, que conta com o escudo do clube bordado no paletó.

Os trajes serão utilizados por atletas e membros da comissão técnica em viagens oficiais e em deslocamentos para estádios antes de grandes jogos, como clássicos e decisões, informou o São Paulo.