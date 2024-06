Santos inicia semana sob pressão e Carille aguarda recuperação de atletas machucados

Três derrotas seguidas e pressão da torcida pela sequência negativa na Série B do Brasileiro. É sob essa atmosfera que o Santos inicia a semana de trabalhos visando a reabilitação na competição. Com a necessidade de reagir, o técnico Fábio Carille aguarda uma definição do departamento médico sobre os jogadores que estão em tratamento.

Os atacantes Guilherme e Julio Furch devem retornar aos treinamento com o restante do grupo. No entanto, o técnico santista disse não querer queimar etapas e vai esperar uma palavra final de seu estafe.

“Na segunda-feira teremos uma ideia melhor. Eles não estavam prontos para essa partida diante do Novorizontino. Precisamos ter uma conversa com o departamento médico para entender essa situação”, afirmou o treinador.

Como o próximo compromisso acontece somente na sexta-feira, diante do Operário-PR, fora de casa, o treinador vai aproveitar a semana para intensificar os treinamentos. O ataque ao ônibus do clube na volta de Novo Horizonte, após o revés de 3 a 1, já faz parte do passado. A ordem no clube agora é trabalhar para mudar essa situação.

O Santos contabiliza 15 pontos, mas após um bom início, quando emplacou uma série de três vitórias em três rodadas, o time caiu de rendimento. “Falar menos e trabalhar mais”, afirmou o treinador.