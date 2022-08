Santos contrata jovem Nathan Santos para tentar sanar problema na lateral-direita

Pará era um dos jogadores mais pressionados pela torcida do Santos. Todo jogo na Vila Belmiro o experiente ala escutava as mais diversas cobranças. Rescindiu o contrato no fim de 2021 após 292 partidas pela equipe e desde então a diretoria não acha um substituto à altura. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a chegada de Nathan Santos, que estava no Boavista, de Portugal, em mais uma tentativa de sanar o problema na lateral-direita.

“O lateral-direito Nathan Santos é o mais novo reforço do Santos Futebol Clube em 2022. O atleta de 20 anos, que estava no Boavista, de Portugal, foi contratado de forma definitiva pelo Peixe e acertou vínculo até 31 de dezembro de 2026”, oficializou o clube.

O jovem jogador chega à Vila Belmiro sob elogios do presidente Andres Rueda e pressionado em um setor no qual ninguém se firma. Apenas nesta temporada, o Santos já utilizou Madson e Auro (contratado este ano), homens da posição, além de improvisar o zagueiro Kaiky e o atacante Lucas Braga no setor.

“O Nathan é um jogador polivalente, que atua pela direita, como ala, ponta. Também já jogou de meia na base do Vasco. Foi bem avaliado pelo nosso Departamento de Scouting, seguindo processo criado pelo clube para contratações. Um jogador técnico que vai acrescentar muito para o nosso elenco”, avaliou Rueda.

“O vazamento de informações atrapalhou várias negociações e essa a gente manteve em sigilo por mais de 15 dias e só vazou depois que já estava tudo certo entre os clubes”, reforçou o presidente, reconhecendo que a diretoria vem sofrendo na busca por novas peças para Lisca.

O garoto também estava nos planos do Athletico-PR, que recuou nas negociações após falta de acordo na parte financeira com o Boavista. Pelo clube português na temporada, foram 33 partidas, um gol e duas assistências.

Nathan Santos é uma aposta alta da diretoria. O contrato de longo prazo dá confiança ao jogador revelado pelo Vasco. Apesar da pouca idade, ele chega com status de titular. Auro e Madson estão com contrato terminando no fim do ano e o clube já sinalizou que não pretende oferecer uma renovação.