Relatório aponta Neymar como o 71º jogador ‘mais caro’ das 5 ligas europeias

O CIES Football Observatory divulgou, nesta segunda-feira, seu ranking de valor estimado de transferência dos jogadores das cinco principais ligas nacionais europeias com o brasileiro Neymar apenas em 71º lugar. Aos 29 anos, vinculado ao Paris Saint-Germain até 2025, está cotado em 61,1 milhões de euros (R$ 376 milhões), muito atrás do atacante inglês Phil Foden, de 21 anos, do Manchester City (190,2 milhões de euros).

O CIES leva em consideração para definir o suposto preço de transferência um modelo estatístico que inclui variáveis relacionadas com o jogador (duração do contrato, idade, estatuto internacional, progressão na carreira e desempenhos), o seu clube (nível desportivo e nível econômico) e o contexto (inflação).

Mason Greenwood, do Manchester United (178 milhões de euros) é o segundo colocado, à frente do companheiro de equipe, Marcus Rashford (159,1 milhões de euros). Todos os três primeiros jogadores são ingleses.

Em quarto lugar está o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund (155,5 milhões de euros), seguido pelo português Bruno Fernandes (154,3 milhões). O sexto da lista é o holandês Frenkie de Jong (138,7 milhões), seguido pelo companheiro de Barcelona, Pedri González (133,2 milhões), que é o sétimo, e pelo atacante português João Félix (127,8 milhões), do Atlético de Madrid, nono colocado, atrás do canadense do Bayern de Munique, Alphonso Davies (131,6 milhões), o oitavo.

A lista dos dez jogadores com o maior valor estimado de transferência se encerra com Mason Mount (123,6 milhões), atleta do Chelsea e da seleção inglesa. Kylian Mbappé, companheiro de Neymar no PS, aparece em 12º (118,3 milhões).

Outros brasileiros da lista. Vinícius Júnior (104,4 milhões), do Real Madrid, é o 18º, seguido de Gabriel Jesús (98,7 milhões) na 22ª posição e Rodrygo, em 41º.