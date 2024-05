Esporte Bahia derruba sequência do Botafogo e assume vice-liderança do Brasileirão

Mesmo jogando no Engenhão, no Rio, o Bahia derrubou a sequência de vitórias do Botafogo ao vencer por 2 a 1 na noite deste domingo, pela quinta rodada do Brasileirão. O time baiano saiu na frente com Everaldo, levou o empate com Jeffinho, mas garantiu a vitória com Rafael Ratão. O time carioca ainda teve dois gols anulados por impedimento.

Com a vitória, o Bahia alcançou quatro jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias seguidas. Com dez pontos, aparece em segundo lugar, atrás apenas do Athletico-PR pelo saldo de gols (4 a 2). O Botafogo, que vinha de três vitórias seguidas, segue com nove, agora em terceiro lugar.

Logo no começo, o Botafogo mostrou que jogaria de forma ofensiva. Marlon Freitas arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima. Depois, Luiz Henrique até balançou a rede, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Bahia conseguiu responder em chute de fora da área de Jean Lucas, mas também saiu por cima. Em outro lance, Santiago Arias tentou encobrir o goleiro dentro da área, mas a bola foi para fora.

Na parte final, o Bahia teve mais iniciativa e quase marcou em cabeçada de Everaldo, mas o goleiro John Victor fez um verdadeiro milagre. Até que o time baiano teve um pênalti a seu favor. Após revisão no VAR, o árbitro marcou toque de mão de Hugo. Na cobrança, aos 47 minutos, Everaldo bateu forte e no alto para marcar.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo balançou, desta vez com Júnior Santos, mas o VAR anulou novamente por impedimento milimétrico de Savarino. Aos 17 minutos, porém, o Botafogo marcou e valeu. Savarino recebeu toque por cima e chutou para excelente defesa do goleiro. Na sequência, Marlon Freitas chutou mal, mas Jeffinho conseguiu dominar dentro da área e deu um voleio para completar para o gol.

O Botafogo ainda teve a chance de virar em duas tentativas de Cuiabano dentro da área. Na primeira o goleiro defendeu e, na segunda, ele mandou para fora. A partida diminuiu de ritmo, mas terminou com um vencedor. Aos 40 minutos, Carlos De Pena acionou Rafael Ratão, que driblou o goleiro e mandou para a rede, definindo a vitória.

O próximo jogo do Botafogo pelo Brasileirão será diante do Fortaleza, no domingo (12), às 16h, no Castelão, na capital cearense. Antes, porém, entra em campo pela quarta rodada da Libertadores. Recebe a LDU, do Equador, no Rio, às 21h30 da quarta-feira.

Já o Bahia terá a semana livre para trabalhar visando o duelo da sexta rodada do Brasileirão. No domingo, às 18h30, recebe o Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 BAHIA

BOTAFOGO – John Victor; Damián Suárez (Alexander Barboza), Lucas Halter, Bastos e Hugo (Cuiabano); Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Óscar Romero), Savarino e Jeffinho (Diego Hernández); Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena), Jean Lucas, Éverton Ribeiro (Ademir), Cauly (Biel) e Thaciano (Rafael Ratão); Everaldo (Rezende). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Everaldo, aos 47 minutos do primeiro tempo. Jeffinho, aos 17, e Rafael Ratão, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alexander Barboza e Bastos (Botafogo). Kanu e Rezende (Bahia).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 906.955,00.

PÚBLICO – 22.685 torcedores.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).