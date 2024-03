Esporte Ponte Preta assina pré-contrato com zagueiro Sérgio Raphael, do Nova Iguaçu

De olho na montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Ponte Preta assinou um pré-contrato com o zagueiro Sérgio Raphael, de 31 anos, do Nova Iguaçu.

O jogador vai desembarcar em Campinas depois dos dois jogos da final do Campeonato Carioca, já que a equipe da baixada fluminense está na decisão e encara o Flamengo na luta pelo título. O primeiro jogo acontece neste sábado e a volta está marcada para o dia 7 de abril (domingo).

Titular absoluto do Nova Iguaçu, com 12 partidas em 2024, Sérgio Raphael defendeu Bahia, Bangu, CRB, Macaé e Juventus-SP, além de ter atuado na Arábia Saudita, na Bolívia, em Malta, no Iraque e no Sudão.

Na Ponte Preta, o novo reforço chega para disputar posição com Nilson Júnior, Castro, Luís Haquin, Mateus Silva, Edson e o recém-chegado Joílson.

Desde a eliminação nas quartas de final do Paulistão para o Palmeiras, a diretoria alvinegra anunciou quatro contratações: o zagueiro Joílson, os volantes Lucas Buchecha e Dudu Vieira, e o atacante Everton Brito.

A estreia da equipe de Campinas na Série B será contra o Coritiba, no Moisés Lucarelli. A CBF ainda não confirmou a data, mas a tabela básica da Série B indica que a primeira rodada será entre os dias 19, 20 e 21 de abril.