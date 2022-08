Esporte Isaquias vence semifinal e vai disputar medalha na C1 1.000m do Mundial

O campeão olímpico e mundial Isaquias Queiroz garantiu vaga na final da categoria C1 1.000m, do Mundial de Canoagem, em Darthmont, no Canadá, ao vencer, de ponta a ponta, a semifinal nesta sexta-feira o tempo de 4min09s37. A disputa pelas medalhas será domingo, às 11h24 (horário de Brasília).

Além de Isaquias, Martin Fuksa, o segundo colocado na bateria, e Jose Cordova, o terceiro, também vão para a disputa de um lugar no pódio. Com 12 medalhas em seis edições de Mundiais, o brasileiro é um dos favoritos da prova.

“O objetivo era ir para a final. Foi o primeiro passo. Agora é descansar para domingo, mas ainda tenho a final do C1 500 metros amanhã (sábado)”, disse Isaquias, referindo-se à outra prova na qual também é um dos apontados para ser o vencedor.

Além de Isaquias, o Brasil também será representado por Erlon Souza e Filipe Santana na final do C2 1.000 metros. A dupla garantiu vaga na final da categoria, nesta sexta-feira, ao obter o tempo mais rápido, com 3min55. A final está prevista para as 12h21.