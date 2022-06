Homem morre após briga entre torcedores de Corinthians e São Paulo

Uma briga entre torcedores de Corinthians e São Paulo, em Itapevi, na Grande São Paulo, resultou na morte de um homem de 20 anos na madrugada desta quinta-feira. O episódio de violência ocorreu após a vitória por 4 a 0 do time corintiano sobre o Santos, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo menos 70 envolvidos na confusão foram detidos.

“A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quinta-feira (23), na Av. Presidente Vargas, região de Itapevi, para atender ocorrência de briga entre torcedores. No local, foi acionado o SAMU para atendimento de uma pessoa, que veio a óbito. Os envolvidos na confusão foram conduzidos à delegacia de Itapevi”, comunicou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

A PM informou que a violência começou quando um ônibus que trazia corintianos da capital paulista, onde foram assistir ao jogo contra o Santos, passava pela avenida. Dois carros com torcedores rivais cercaram o veículo coletivo e começaram a atirar pedras contra os vidros, deixando sete feridos em razão dos estilhaços.

Na sequência, os corintianos saíram do ônibus e entraram em confronto com os são-paulinos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do encontro entre os torcedores e o início da briga com pedaços de madeira e barras de ferro.