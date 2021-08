Esporte Giuliano é registrado no BID e estreia no Corinthians depende de Sylvinho

Giuliano está liberado para defender as cores do Corinthians. Foi inscrito e liberado pela CBF nesta terça-feira e depende, agora, de decisão do técnico Sylvinho para saber se veste a camisa do clube do coração pela primeira vez num jogo oficial no domingo, na Vila Belmiro, diante do Santos, pelo Brasileirão.

O relógio marcava 10h53 quando o nome Giuliano Victor de Paula apareceu no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF. O meia está acertado desde 16 de julho e apenas aguardava a janela europeia abrir para ser inscrito. Desde então vem se aprimorando fisicamente.

O armador foi liberado e está ansioso para fazer o primeiro jogo no Corinthians. “Quase lá”, postou em suas redes sociais o jogador, após o treino de segunda-feira, utilizando uma imagem na qual aparece trabalhando com bola no treino coletivo.

Com alguns trabalhos de vantagem em relação ao companheiro e também reforço Renato Augusto, Giuliano está na torcida para Sylvinho mudar de ideia em adiar a estreia dos novos contratados e levá-lo para o clássico. Estrear num jogo grande seria um bom cartão de visitas.

Ele terá um dia de trabalho a menos para provar estar em plenas condições por causa da folga do elenco nesta terça-feira. Mesmo assim, pode também pintar na partida da Vila Belmiro pela pressão sobre Sylvinho por causa de resultados ruins e falta de ofensividade corintiana apresentados no Brasileirão.

O técnico corintiano estuda utilizar Giuliano como um falso ponta na equipe, jogando mais adiantado como já fez com Mateus Vital, Vitinho e agora vem escalando Adson. Tudo para conseguir encaixá-lo junto de Renato Augusto, ainda aguardando liberação no BID, e que entraria na vaga de Roni ou Cantillo.