Estagiário do LIBERAL recebe prêmio ‘Destaques Esportivos do Ano’ na câmara

O estagiário de jornalismo Lucas Ardito, do LIBERAL, recebeu na noite desta quarta-feira (27), na Câmara de Americana, o prêmio “Destaques Esportivos do Ano”, concedido pelo Legislativo às pessoas que se destacaram na prática ou na cobertura ligada ao esporte na cidade em 2023.

Lucas Ardito recebeu a premiação na noite desta quarta-feira – Foto: Divulgação

Ao todo, 61 atletas masculinos e femininos, além de técnicos, dirigentes de modalidades e jornalistas foram premiados na cerimônia, na qual estiveram presentes o presidente da Casa, Thiago Brochi (PL), o vereador Thiago Martins (PV) e o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Muito feliz pelo reconhecimento, ainda mais estando na condição de estagiário. Agradeço ao Grupo Liberal pela confiança em meu trabalho e pelas oportunidades. Ainda há muito a evoluir, mas fico contente por estar no caminho certo. Agradeço também à Secretaria de Esportes, na figura do secretário Marcio Leal, pela indicação, e aos meus pais, que sempre me dão todo o suporte necessário”, destacou Lucas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele atua na equipe de reportagem do jornal Liberal, do portal liberal.com.br e das rádios Gold (94.7) e Clube (AM 580). Na mesma modalidade também foi premiado nesta quarta o jornalista Alex Ferreira, pela atuação na assessoria de comunicação do Rio Branco no ano passado.