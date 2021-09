Tassia, de Americana, é eleita para a seleção da temporada da LBF

Terceira maior cestinha do campeonato, ala do Vera Cruz Campinas está entre as atletas do chamado “quinteto ideal”

A ala Tassia, moradora de Americana, foi eleita para a seleção da temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino). As cinco jogadoras do chamado “quinteto ideal” foram escolhidas pelos técnicos das oito equipes participantes e por 14 sites de notícia e perfis de redes sociais que cobriram a competição.

As atletas tiveram o nome divulgado pela organização, que tem sede em Americana, nesta quarta-feira (8). No campeonato, Tassia defendeu o Vera Cruz Campinas, que chegou até as semifinais.

Organização do torneio detalhou os números da atleta na competição – Foto: Facebook / Reprodução

Terceira maior cestinha do torneio, com média de 20,2 pontos por jogo, a ala de 29 anos terminou a temporada como o “grande nome” de seu time, na avaliação da própria LBF.

Eleita cinco vezes a melhor jogadora da partida, Tassia registrou 14 jogos com pelo menos 15 pontos. Desses confrontos, em nove, ela marcou no mínimo 20 pontos e, em dois, atingiu a marca dos 30. A atleta também teve média de 2,4 bolas recuperadas por jogo, terceiro melhor índice da competição.

Devido a seu desempenho, Tassia recebeu uma oportunidade na Seleção Brasileira neste ano, quando ajudou na conquista do bronze da AmeriCup, a Copa América da modalidade.

“Foi muito gratificante ver meu nome no quinteto da LBF. É aquela sensação de que todo o seu trabalho foi reconhecido. Eu me dediquei muito neste ano para poder ser uma das melhores, então fiquei bastante contente. Também sou grata a todo meu time, pois não joguei sozinha. Elas foram fundamentais”, disse Tassia, via assessoria de imprensa.

Além dela, o quinteto ideal conta com as armadoras Cacá, do KTO/Blumenau, e Tainá Paixão, do Sesi Araraquara; a ala Thayná, da Sodiê Doces/Mesquita/LSB; e a pivô Érika, do campeão Ituano.

Campeonato nacional da modalidade, a LBF começou em 8 de março e terminou em 22 de agosto, com o título do Ituano, que tinha em seu elenco a ala americanense Iza Sangalli. Após a conquista, a jogadora se transferiu para o C.B. Jairis, da Espanha.