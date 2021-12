Americana disputa final da Associação Regional de Basquete nesta quinta-feira

Time Sub-17 do Flamengo enfrenta o Classic Sports, equipe que representa a Prefeitura de Sorocaba

O time Sub-17 de basquete do Flamengo Americana vai disputar nesta quinta-feira (16), às 19 horas, a final da Série Prata da ARB (Associação Regional de Basquetebol). O adversário será o Classic Sports, equipe que representa a Prefeitura de Sorocaba.

Para chegar à final, a equipe de Élcio Ortiz venceu cinco dos oito jogos que disputou – Foto: Divulgação

Os interessados que quiserem prestigiar a equipe americanense ao vivo deverão se dirigir para a Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro, em Americana. A decisão também terá transmissão ao vivo pelo YouTube, por meio do canal Em Cima do Lance.

Para chegar à finalíssima, a equipe do treinador Élcio Ortiz disputou oito partidas e saiu vitoriosa em cinco delas. A final será disputada em jogo único, e o vencedor sairá de quadra como campeão do torneio.

“A gente tem uma equipe muito nova. Apesar de ser Sub-17, temos muitos meninos de 15, 16 anos. É um time para o futuro. Eles conquistaram com muito mérito essa ida deles à final da Série Prata e a gente ficou muito feliz pela evolução”, declarou o técnico.