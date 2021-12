De olho no UFC, Luan Chileno vai treinar na Rússia a partir da próxima semana

Tetracampeão mundial de muaythai, o americanense Luan Aguirre Elias, o Luan Chileno, treinará MMA na Rússia a convite do ex-lutador do UFC Francimar Bodão. Ele vai embarcar na próxima segunda-feira (20), rumo a Moscou.

Lutador de 31 anos acredita que poderá aprender novas técnicas e ampliar repertório – Foto: Divulgação

O objetivo dele, até o fim do ano que vem, é estar no UFC, principal competição de MMA do mundo. Inclusive, o lutador de 31 anos já deu entrada no visto americano para atletas, o que abriria portas em sua carreira.

“Não penso menos do que ser campeão mundial da minha categoria. Então, para isso, acho que a gente tem de buscar conhecimento seja onde for, em todo canto do mundo, ser bem aberto a conhecer coisas novas”, disse o americanense, que estreou no MMA em outubro de 2019.

Na Rússia, Chileno acredita que poderá aprender novas técnicas e, dessa forma, ampliar ainda mais seu repertório.

“Eles vem com um jogo de luta agarrado, com quedas, bem efetivo. Inclusive, a gente pode ver isso dentro do MMA, no qual vários russos estão vindo e mostrando a técnica deles, o estilo deles. Então, eu gostaria de aprender, agregar esse estilo ao meu jogo, porque a minha ideia é virar um lutador completo”, afirmou.

Para que possa tirar o melhor proveito possível dessa viagem, o atleta ficará pelo menos dois meses no país. “Não compensaria ir para ficar menos que isso, porque o investimento é alto, pela questão da passagem. A viagem é longa”, declarou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chileno tem se acostumado a ficar em outros países. Recentemente, o lutador morou e treinou por dois anos na Tailândia, o berço do muaythai. Ele voltou para Americana neste ano.