Encostado no Real Madrid, Marcelo é cobiçado no mercado mundial

Lateral esquerdo já foi alvo do Palmeiras e Fluminense. Imprensa espanhola afirma que clubes da Turquia e México também estão interessadas no atleta

O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, completa 34 anos em maio. O jogador, cujo contrato com a equipe espanhola acaba em julho, não deve permanecer em Madri. Agora, a imprensa tenta cravar qual será o destino do brasileiro. No site de uma das maiores empresas de apostas esportivas, o Brasil aparece como uma possibilidade forte.

Marcelo teve uma passagem de extremo sucesso pelo Real Madrid. Chegou à equipe ainda jovem, como uma promessa recém revelada pelo Fluminense. Após a saída de Roberto Carlos, ganhou espaço e se tornou titular absoluto. Hoje, tem mais de 500 jogos pelo clube e, quando está em campo, é ele quem ostenta a faixa de capitão.

Na seleção brasileira, disputou duas Copa do Mundo: 2014 e 2018. Ainda que não tenha conquistado nenhuma das duas, certamente está entre os dez melhores laterais que já vestiram a amarelinha. Por tudo isso, seu futebol tem sido disputado por clubes do Brasil e também do exterior.

De acordo com AS, estão chovendo propostas pelo jogador, mas ele ainda não decidiu sobre o que pretende fazer da própria carreira.”Estes últimos meses devem servir para se despedir pela porta da frente, como o segundo estrangeiro com mais jogos nos 120 anos de história do Real Madrid”, diz um trecho do texto assinado por Fernando Tavero.

O repórter diz ainda que a saída de Marcelo servirá também para enxugar os gastos do clube com a folha salarial. Sem render em campo e praticamente sendo escanteado no time do italiano Carlo Ancelotti, o brasileiro custa 16 milhões de euros por temporada aos cofres do clube.

Agora, o jornal espanhol especula qual será o destino do jogador. De acordo com a publicação, um dos principais interessados é o Trabzonspor, da Turquia. Segundo a nota, o time está disposto a bancar um bom salário ao brasileiro e também com projeções interessantes no que diz respeito à disputa de competições europeias, como a Liga dos Campeões da Europa.

A publicação do “ÀS” diz ainda que Marcelo está indeciso entre seguir na Europa ou voltar a jogar no Brasil. O diário espanhol lembra que Roberto Carlos, ao deixar o Real Madrid, também foi jogar na Turquia, mas para defender as cores do Fenerbahçe, uma das equipes mais tradicionais do país. Depois, Roberto Carlos transferiu-se para o Corinthians.

No Brasil, notícias veiculadas pelos principais jornais esportivos entre dezembro e janeiro dão conta de que Palmeiras, Fluminense e Botafogo manifestaram interesse na contratação do atleta, mas se assustaram com a pedida salarial e os custos para ter o jogador em seus elencos.

Outro clube citado pelo AS é o Inter de Miami, clube mantido por David Beckham. O time teria interesse no atleta para projetar a marca no cenário internacional, além do desempenho em campo. Marcelo, no entanto, acredita que ainda pode render em alto nível, de modo que uma transferência para os EUA parece ficar em segundo plano neste momento.

Assim, o futuro de um dos melhores laterais do mundo nas duas últimas décadas segue em aberto. “Para onde Marcelo vai? Só o tempo dirá”, conclui o texto do jornal AS. O que nos resta é esperar.