Celtics oscilam e Cavaliers empatam série nos playoffs da NBA; Mavericks vencem

A noite de quinta-feira foi de reação nos playoffs da NBA. Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks lutaram e conseguiram derrubar, fora de casa, o Boston Celtics e o Oklahoma City Thunder, respectivamente. Os anfitriões são os favoritos nestas séries de semifinais. Ambos os confrontos, melhor de sete jogos, estão empatados em 1 a 1.

Em Boston, os Cavaliers protagonizaram a maior surpresa da noite, no mata-mata da Conferência Leste. Os visitantes se impuseram em quadra diante do melhor time da temporada regular, franco candidato ao título e responsável por uma das melhores campanhas da história diante de sua torcida. Desta vez, porém, os fãs dos Celtics não conseguiram empurrar sua equipe, derrotada por 118 a 94.

O placar contrasta com o primeiro jogo da série, também disputado em Boston. Os Celtics haviam atropelado o rival com uma vantagem de 25 pontos no placar. Desta vez, o roteiro foi diferente, sob o comando de Donovan Mitchell, cestinha da partida, com 29 pontos. Ele ainda anotou oito assistências e sete rebotes.

“Algumas vezes, você tem sorte”, brincou Mitchell, que se destacou também nas cestas de três pontos. “Arremessadores arremessam”, afirmou. Do outro lado, a equipe da casa não escondia a decepção. “Esperávamos que eles jogassem melhor hoje e eles jogaram. Eles corresponderam, nós, não”, analisou Al Horford.

Os Cavaliers ainda contaram com um “double-double” de Evan Mobley, autor de 21 pontos e 10 rebotes. Caris LeVert saiu do banco de reservas para marcar 21 pontos também. Pelos Celtics, Jayson Tatum liderou a equipe com 25 pontos. E contou com o apoio de Jaylen Brown, responsável por 19 pontos. Destaque do primeiro jogo, Derrick White foi discreto, com apenas 10 pontos.

O desempate na série está marcado para este sábado, no primeiro jogo do confronto em Cleveland. Também haverá desempate no duelo entre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks no mesmo dia, na casa do segundo, no Texas. Na noite de quinta, os Mavericks reagiram e venceram por 119 a 110, igualando o duelo em 1 a 1.

Luka Doncic e P.J. Washington lideraram o Dallas com 29 pontos e um “double-double” na bagagem. Principal jogador do time, Doncic anotou 10 rebotes e sete assistências, enquanto P.J. contribuiu com 11 rebotes. O reserva Tim Hardaway Jr. registrou 17 pontos.

O Thunder contou com o cestinha da partida, Shai Gilgeous-Alexander. Ele anotou 33 pontos e esteve perto de um “triple-double”, com 12 rebotes e oito assistências. No entanto, não conseguiu evitar o empate na série, que vale vaga na final da Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Boston Celtics 94 x 118 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 110 x 119 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets